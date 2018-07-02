Fas Kralı 6. Muhammed, yolsuzluğun Afrika'nın kaderi olmadığını belirtti.

Moritanya’nın başkenti Novakşot’ta "Afrika'nın Dönüşümünde Sürdürülebilir Yol: Yolsuzlukla Mücadeleyi Kazanma" temasıyla düzenlenen 31. Afrika Birliği Zirvesi'ne katılan Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Kral 6. Muhammed'in konuşma metnini okudu.

6. Muhammed metinde, yolsuzluğun sadece manevi ve ahlaki boyutuyla sınırlandırılamayacağını, bu olgunun vatandaşın alım gücünü düşürdüğünü ve ekonomiye yük getirdiğini ifade etti.

"Yolsuzluk Afrika'nın değişmeyen kaderi değil. Bu bela, kıtanın önündeki temel engellerden biri." değerlendirmesinde bulunan 6. Muhammed, yolsuzluğun, hukukun egemenliğini zayıflattığını, yaşam kalitesini düşürdüğünü ve organize suçların yayılmasına sebep olduğunu vurguladı.

Kral Muhammed, Afrika ülkelerinin yolsuzlukla mücadeleyi öncelikleri arasında alması gerektiğini kaydetti.

Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AFCFTA) anlaşmasına da değinen 6. Muhammed, bu anlaşmanın, ticareti canlandıracağını, ekonomik kalkınmayı sağlam temellere oturtacağını ve Afrika'da rekabet gücünü artıracağını dile getirdi.

