Fas Kralı, Filistin halkına desteğini yineledi

Fas Kralı 6. Muhammed, Filistin halkına verdiği desteğe olan bağlılığını yineledi.
Kraliyet Divanından yapılan yazılı açıklamada, 6. Muhammed'in, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ı telefonla arayarak, sağlık durumu hakkında bilgi aldığı ve acil şifa dileklerini ilettiği belirtildi.
Görüşmede ayrıca İslam Konferansı Örgütü (İKÖ) Kudüs Komitesi Başkanı olan 6. Muhammed'in, Abbas'a kardeş Filistin halkının asil davası ve meşru haklarına desteğini yinelediği kaydedildi.
Filistin Devlet Başkanı Abbas, son bir hafta içinde üçüncü kez olmak üzere pazar günü yüksek ateş nedeniyle İstisari Hastanesine kaldırılmış, bazı kalp testlerinden geçirilmişti.
Sağ akciğerinde iltihaplanma tanısı konulan Abbas'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedaviye hızla yanıt verdiği ifade ediliyor.
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