Fas Kralı'ndan Cezayir'e suçlama

Fas Kralı 6. Muhammed, Cezayir'in Polisario Cephesi'ne destek vererek Batı Sahra sorununun bir parçası haline geldiğini belirtti.

Fas haber ajansı MAP'ın, Dışişleri Bakanı Nasır Burita'nın açıklamalarına dayandırdığı haberde, Kral 6. Muhammed'in Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefonda görüştüğü kaydedildi.

Habere göre, 6. Muhammed, Guterres'e, "40 yılı aşkın bir süredir devam eden bu sorunda Polisario Cephesi'ni destekleyen Cezayir'in büyük payı var." dedi.

Ülkesinin Polisario Cephesi'nin provokatif eylemlerine karşı olduğunu belirten 6. Muhammed, söz konusu eylemlerin ateşkesi tehdit ettiğini ve BM kararları ile uluslararası kanunları çiğnediğini ifade etti.

Fas BM Daimi Temsilcisi Ömer Hilal, geçen pazar günü BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e ilettiği mesajda, Batı Sahra bölgesinde tehlikeli gelişmelerin yaşandığını, Polisario Cephesi'nin provokasyon ve sansasyonel eylemlerle savaş çıkarmaya neden olacağını belirtmişti.

Fas’ın bu iddialarının ardından, BM Batı Sahra Referandum Misyonu (MINURSO) gözlemcileri tarafından yapılan açıklamada, bölgede herhangi bir askeri hareketliliğin tespit edilmediği duyurulmuştu.