RABAT (AA) - Fas Kralı 6. Muhammed, ülkesi ile ABD arasındaki ilişkileri geliştirmek istediğini belirtti.
ABD'nin bağımsızlığının 242. yıl dönümü dolayısıyla Başkan Donald Trump'a tebrik mesajı gönderen Kral 6. Muhammed, iki ülke arasındaki tarihi dostluk bağlarından gurur duyduğunu ifade etti.
Fas-ABD ilişkilerini zenginleştirmek ve en iyi seviyeye getirmek için Trump ile çalışmaya devam etmek istediğini belirten Fas Kralı, iki ülke arasında kurulan stratejik diyalogdan övgüyle söz etti.
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan'ın geçen hafta Fas'a gerçekleştirdiği ziyarette de iki ülkenin başta askeri, güvenlik, terörle mücadele olmak üzere her alanda ilişkileri güçlendireceği mesajı verilmişti.
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