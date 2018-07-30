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Fas Milli Günü Resepsiyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 21:24 | Son Güncelleme

Fas Milli Günü Resepsiyonu

Fas Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Fas Krallığı Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde Swiss Otel'de düzenlenen davete Türkiye Cumhuriyeti'ni temsilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katıldı.

CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ile Ankara'da görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ve gazetecinin de yer aldığı resepsiyon, Büyükelçilik Maslahatgüzarı Said Aıd Talebe Ali'nin konukları kapıda karşılamasının ardından iki ülke milli marşlarının çalınmasıyla başladı.

Resepsiyon, Fas'ın yöresel ezgileri eşliğinde kutlama pastasının kesilmesi ve ikramın ardından sona erdi.

Bu arada, Bakan Ersoy, törenin ardından resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dost ve kardeş ülke Fas'ın milli gününü kutluyor, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Fas Kralı 6. Muhammed'in ortak iradeleriyle ülkelerimiz arasındaki tarihi ve köklü ilişkilerin daha da gelişeceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Fas Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Milli Gün Resepsiyon

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