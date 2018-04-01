HABER

Fas, Tunus, Moritanya ve Çadlı öğrencilerden Filistin'e destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2018 02:14 | Son Güncelleme

Öğrenciler, İsrail'in orantısız güç kullandığı, "Toprak Günü" dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe destek vererek, sanatsal etkinlik düzenledi

KUNEYTİRA (AA) - Fas, Tunus, Sudan, Moritanya ve Çad'dan öğrenciler, İsrail'in orantısız güç kullandığı, "Toprak Günü" dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe ve Filistin halkının direnişine destek vererek, sanatsal etkinlik düzenledi.

Fas'taki Öğrenci Yenilik Örgütü'nün Kuneytıra kentinde düzenlediği Diyalog ve Öğrenci Yaratıcılığı Ulusal Forumu'nun 20. dönem etkinlikleri kapanışında, yüzlerce Faslı öğrenci ve Tunus, Sudan, Moritanya ve Çad'dan öğrenci temsilcileri, Filistin halkının direnişine ve Toprak Günü'nde düzenlenen yürüyüşe destek için bir araya geldi.

Faslı Es-Siham müzik grubu, İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistinlilere destek için "Kanımız canımız sana feda ey şehit" ve "taşın çocukları" adlı eserleri seslendirdi.

Etkinliğe katılanlar, Gazze'de düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne ve Kudüs'e destek sloganları atarak, Filistinlilere gösterileri ve direnişe devam çağrısı yaptı.

Erdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklamasıErdoğan'dan son dakika 'AKM' açıklaması
Kriz yaratan hamleden sonra skandal fotoğrafKriz yaratan hamleden sonra skandal fotoğraf
Beşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildiBeşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
destek etkinlik Fas

En Çok Okunan Haberler

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Bülent Ersoy hastaneye kaldırıldı

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! Terk ettiler

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Kardashian kalçası yaptırmak için Türkiye'ye geldi! Sonuç korkunç

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Naz Elmas'a kameralar önünde ahlaksız teklif!

Tesadüf ortaya çıkardı! PKK ve FETÖ'ye alışmıştık şimdi de...

Tesadüf ortaya çıkardı! PKK ve FETÖ'ye alışmıştık şimdi de...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
1 Nisan şakası nereden çıktı? 1 Nisan'da neden şaka yapılır? İşte 1 Nisan'ın tarihçesi

1 Nisan şakası nereden çıktı? 1 Nisan'da neden şaka yapılır? İşte 1 Nisan'ın tarihçesi

Antalya’da hamam ve saunalara fuhuş baskını

Antalya’da hamam ve saunalara fuhuş baskını

Sinop'ta kıyıya vuran yunus sayısı 32 oldu

Sinop'ta kıyıya vuran yunus sayısı 32 oldu

İstanbul'da silahlı saldırı: Yaralılar var

İstanbul'da silahlı saldırı: Yaralılar var

Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor

Tek numara olacak! 155, 110 tarih oluyor

Tesadüf ortaya çıkardı! PKK ve FETÖ'ye alışmıştık şimdi de...

Tesadüf ortaya çıkardı! PKK ve FETÖ'ye alışmıştık şimdi de...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.