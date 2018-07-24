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"Fas-Türkiye ilişkileri kardeşliğe dayalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 22:59 | Son Güncelleme

Fas'ta Kamu ve Yönetimden Sorumlu Delege Bakanı Lahsen Davudi, ülkesinin Türkiye ile yalnızca ortak faydaya değil kardeşliğe dayalı ilişkileri bulunduğunu söyledi

Fas'ta Kamu ve Yönetimden Sorumlu Delege Bakanı Lahsen Davudi, ülkesinin Türkiye ile yalnızca ortak faydaya değil kardeşliğe dayalı ilişkileri bulunduğunu belirtti.

Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen Türkiye-Fas İlişkilerinde 500 Yıllık Müşterek Hafıza Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada Davudi, ülkesinin Türkiye ile yalnızca ortak faydaya değil kardeşliğe dayalı ilişkileri bulunduğunu söyledi.

Türkiye-Fas ilişkilerinin yüzyıllara uzandığını ve yüzyıllarca da devam edeceğini kaydeden Davudi, iki ülkenin de İslam tarihinde önemli bir yeri bulunduğuna dikkati çekti.

Davudi, yeni nesle kardeşlik hukuku kapsamında iki ülkenin ortak tarihini öğrenme çağrısında bulundu.

Sempozyuma katılan Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz, Türkiye-Fas ilişkilerinin 5 asır öncesine dayandığını bunun 3 yüzyılının Osmanlı döneminde komşuluk ilişkileri olduğunu belirtti.

İki ülke arasında kardeşlik, komşuluk, yakınlık ve kültüre dayalı ilişkilerin tarihi olduğunu kaydeden Öz, bu durumun iki ülke arasında tüm sektörlerde güçlü bir işbirliği olarak kendini gösterdiğini aktardı.

Öte yandan sempozyum kapsamında Türk halk oyunları ekibi bir gösteri sundu.

Fas Kurtuluş Ordusu Üyeleri ve Direnişçiler Yüksek Komitesi'nin, Türk Tarih Kurumu (TTK) ve Türkiye'nin Rabat Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlediği iki ülkeden tarihçi ve akademisyenlerin de katıldığı sempozyum iki gün sürecek.

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