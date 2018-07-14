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Fas Ulusal Çalışma Birliği Sendikasıyla HAK-İŞ arasında iş birliği anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 21:17 | Son Güncelleme

Fas Ulusal Çalışma Birliği Sendikasıyla HAK-İŞ arasında iş birliği anlaşması

RABAT (AA) - Fas Ulusal Çalışma Birliği Sendikası ile HAK-İŞ ortaklık ve iş birliği anlaşması imzaladı.

Fas Ulusal Çalışma Birliği Sendikası tarafından yapılan açıklamada, Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleşen anlaşmada imzaların Fas Ulusal Çalışma Birliği Sendikası Başkanı Abdulile el-Haluti ile HAK-İŞ Başkanı Mahmud Arslan tarafından atıldığı belirtildi.

Anlaşmayla tecrübe ve uzmanlık alanlarında karşılıklı iş birliği, işçilerle ilgili meseleler ve sendika kadrolarının ortak eğitim kursları ve programları yoluyla rehabilitasyonu ile Filistin davası ve Filistinli işçilere, bazı ülkelerde getirilen yasal engellerin aşılmasına yardımcı olmak konusunda koordinasyonun amaçlandığı ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Fas Ulusal Çalışma Birliği Sendikası Hak Iş

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