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Fas'a FIFA 2026 seçmelerinde “kardeş ihaneti”

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2018 17:09 | Son Güncelleme

Fas'a FIFA 2026 seçmelerinde “kardeş ihaneti”

Fas Gençlik ve Spor Bakanı Reşid et-Talibi el-İlmi, bazı Arap ülkelerinin 2026 Uluslararası Futbol Federasyonu Birliği (FIFA) Dünya Kupası seçmelerinde Fas'a oy vermemesini "kardeş ihaneti" olarak değerlendirdi.

Bakan İlmi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Fas Kralı 6. Muhammed’in kararı ile Fas 2030 FIFA Dünya Kupası seçmelerine aday olacağını duyurarak, “2026 FIFA Dünya Kupası Seçmelerinde bazı Arap kardeşlerimizin ihaneti bizi çok üzdü.” dedi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin bu sabah Kral 6. Muhammed ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirten İlmi, “Katar Emiri, Fas’ın 2030’da düzenlenecek FIFA Dünya Kupası seçmelerine aday olması durumunda Katar’ın Fas’ı destekleyeceğini bildirdi.” ifadelerini kullandı.

Rusya’da dün gerçekleştirilen FIFA 68. olağan kongresinde FIFA'ya üye ülke federasyonların başkan ve üst düzey yöneticilerinin katılımıyla yapılan oylama sonucunda 2026 yılında düzenlenecek 23. Dünya Kupası'nın ev sahibi belirlendi. Organizasyonun ev sahibi Fas ile yarışan ABD, Kanada ve Meksika ortaklığı oldu.

Kongrede yapılan oylama sonucunda ABD, Kanada ve Meksika ortaklığı geçerli 200 oyun 134'ünü alırken, Fas 65 oy aldı. 1 oy ise tarafsız olarak verildi.

Fas’ın destek beklediği Suudi Arabistan, Kuveyt, Bahreyn, Ürdün, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak oylamada Fas aleyhine oy kullanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fas FIFA 2026 Dünya Kupası

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