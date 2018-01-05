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FasDanimarka ilişkileri

GÜNCEL HABERLERİ | 05.01.2018 00:33 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Fas Başbakanı Osmani, Danimarka Meclis Başkanı Kjaersgaard ile yasa dışı göçü görüştü

Fas Başbakanı Saadettin el-Osmani, Danimarka Meclis BaşkanıPia Kjaersgaard'ı kabul etti.

Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, başkent Rabat'ta bir araya gelen ikili, terörle mücadelede işbirliği ve yasa dışı göç konularını ele aldı.

Ülkesinin Danimarka ile siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirmeye hazır olduğunu belirten Osmani, göçmenler konusunda Fas'ın tecrübesini aktardı.

Danimarka Meclis Başkanı Kjaersgaard da ülkesinin Fas ile ikili ilişkileri geliştirmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kjaersgaard, Fas'ın ekonomik ve siyasi istikrarının dikkatini çektiğini, bu istikrarın diğer alanlara olumlu etkisinin olduğunu vurguladı.

(AA)

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