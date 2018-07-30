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Fas'ın Gazze ve Ürdün'deki sahra hastaneleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 05:33 | Son Güncelleme

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, ülkesinin Gazze ve Ürdün'de kurduğu sahra hastanelerinin çalışmasını takdir etti

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, Gazze ile Ürdün'deki Ez-Zateri Kampı'nda kurulan sahra hastanelerinin çalışmasından övgüyle bahsetti.

Kral, tahta geçiş yıl dönümü münasebetiyle El-Huseyme kentinde yaptığı konuşmada, orduya bağlı güçlerin ülke içinde ve dışında, özellikle de Gazze ve Zateri Mülteci Kampı'ndaki sahra hastanelerinde yürüttüğü insani ve sosyal çalışmaları takdir ettiklerini söyledi.

6'ncı Muhammed ayrıca, hükümetin 2005'te yoksullukla mücadele için uygulamaya koyduğu ulusal kalkınma programının 3'üncü aşamasının başlatılması ve hükümet ile sendikalar arasındaki sosyal diyaloğun hızlandırılması çağrısında bulundu.

Fas Dışişleri Bakanlığından 28 Mayıs'ta yapılan yazılı açıklamada, Kral 6'ncı Muhammed'in Gazze'de Fas Kraliyet Silahlı Kuvvetlerinin öncülüğünde, cerrahi operasyonların yapılabileceği bir sahra hastanenin kurulması için karar aldığı duyurulmuştu. Fas yönetimi söz konusu adımı, Gazze-İsrail sınırında yaşanan gelişmelerin ardından atmıştı.

Zateri Mülteci Kampı'ndaki sahra hastanesi ise Suriyelilere sağlık alanında destek vermek için 2012'de kurulmuştu.

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Fas Gazze Ürdün

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