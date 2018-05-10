Fas'ın İran ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı

KHALİD MEJDOUB - MEHMET AKİF TURAN - Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, Fas Hükümetinin İran ile diplomatik ilişkileri kesme kararının, uluslararası oluşumun İran'ı hedef alan kararıyla ilgisinin olmadığını söyledi.

Fas’ın İran ile diplomatik ilişkisini kesme kararını AA muhabirine değerlendiren Halfi, Fas’ın İran’a karşı attığı adımın, Lübnan merkezli İran’ın desteklediği Hizbullah örgütünün Polisario Cephesini eğitme ve silahlandırma nedeniyle alındığını dile aktardı.

Bu kararı ülkenin ulusal egemenliğini ve çıkarlarını korumak için aldıklarını vurgulayan Halfi, ülkesinin 2009 yılından 2016 yılına kadar İran ile diplomatik ilişkilerini askıya aldığını hatırlatarak, o zaman da İran'ın Fas aleyhine çalıştığını tespit ettikleri için diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını belirtti.

- “Hizbullah ile Polisario arasındaki ilişkiyi teyit eden güçlü delillere sahibiz”

Hizbullah ve Polisario Cephesi arasındaki ilişkiye yönelik ellerinde güçlü deliller bulunduğunu belirten Halfi, "Hizbullah örgütü, Polisario Cephesine aralarında patlayıcı, SAM 9 ve SAM 11 füzeleri olmak üzere tırlarla silah gönderdiğine dair elimizde deliller mevcut. Ayrıca Hizbullah komandolarının Polisario Cephesinde faaliyet gösteren unsurları eğittiğine dair deliller de elimizde.” dedi.