Fas'ın İran ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı

KHALİD MEJDOUB - MEHMET AKİF TURAN - Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, Fas Hükümetinin İran ile diplomatik ilişkileri kesme kararının, uluslararası oluşumun İran'ı hedef alan kararıyla ilgisinin olmadığını söyledi.
Fas’ın İran ile diplomatik ilişkisini kesme kararını AA muhabirine değerlendiren Halfi, Fas’ın İran’a karşı attığı adımın, Lübnan merkezli İran’ın desteklediği Hizbullah örgütünün Polisario Cephesini eğitme ve silahlandırma nedeniyle alındığını dile aktardı.
Bu kararı ülkenin ulusal egemenliğini ve çıkarlarını korumak için aldıklarını vurgulayan Halfi, ülkesinin 2009 yılından 2016 yılına kadar İran ile diplomatik ilişkilerini askıya aldığını hatırlatarak, o zaman da İran'ın Fas aleyhine çalıştığını tespit ettikleri için diplomatik ilişkileri kesme kararı aldıklarını belirtti.
- “Hizbullah ile Polisario arasındaki ilişkiyi teyit eden güçlü delillere sahibiz”
Hizbullah ve Polisario Cephesi arasındaki ilişkiye yönelik ellerinde güçlü deliller bulunduğunu belirten Halfi, "Hizbullah örgütü, Polisario Cephesine aralarında patlayıcı, SAM 9 ve SAM 11 füzeleri olmak üzere tırlarla silah gönderdiğine dair elimizde deliller mevcut. Ayrıca Hizbullah komandolarının Polisario Cephesinde faaliyet gösteren unsurları eğittiğine dair deliller de elimizde.” dedi.
Hizbullah ve Polisario Cephesi’nin son iki yıl içinde ilişki içerisinde olduklarını teyit eden bilgiye sahip olduklarını ifade eden Halfi, “Elimizdeki bilgileri inceledikten sonra geçen yıl bu ilişkinin ciddi boyutlara ulaştığını belirledik. İran ile diplomatik ilişkileri kesme kararını bu bilgilerin teyidinden sonra aldık." ifadesini kullandı.
- “Polisario Cephesi üyeleri İran pasaportu kullanıyor”
Polisario Cephesi adına uluslararası toplantılara katılmak isteyen örgüt üyelerinin İran’a ait diplomatik pasaport kullandıklarını tespit ettiklerini belirten Halfi şöyle devam etti:
“Cezayir’de bulunan İran Büyükelçiliğinde çalışan bir görevlinin yardımı ile Polisario üyelerine İran’a ait diplomatik pasaport temin edildi. Ülkemizin güvenliği bizim kırmızı çizgimizdir, ülkemizi hedef alan unsurlara karşı gereğini yapmamız gerekiyor.”
İran ve Lübnan halkı ile herhangi bir problemlerinin olmadığının altını çizen Halfi,bu kararın ülkenin güvenliğini tehdit ettiği için alındığını kaydetti.
- Ne olmuştu?
Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, 1 Mayısta yaptığı basın açıklamasında, Fas'ın, Lübnan merkezli Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişki sebebiyle İran'ın başkenti Tahran'daki elçiliğini kapatma kararı aldığını ve İran Büyükelçisinin de ülkeyi terk etmesini istediğini duyurmuştu.
Burita, ellerinde Hizbullah'ın Polisario'ya askeri destek verdiği ve Cezayir'deki İran Büyükelçiliğinde görev yapan diplomatların, Hizbullah liderlerinin Polisario liderleri ile görüşmelerini kolaylaştırdığı konusunda bilgiler olduğunu belirtmişti.
Fas’ın iddialarından sonra Hizbullah’tan yapılan yazılı açıklamada, Fas'ın "örgüt liderlerinin Polisario Cephesi'ne fon sağladığı ve onlara eğitim verdiği" yönündeki suçlamasını reddederek, İran ile diplomatik ilişkileri kesme kararının "ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın baskısıyla" alındığını iddia etmişti.
- Batı Sahra sorunu
Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.
Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.
Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu.
Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.
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