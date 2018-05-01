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Fas'ın İran ile diplomatik ilişkilerini kesmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 21:59 | Son Güncelleme

Bahreyn Dışişleri Bakanı Al Halife, Fas'ın İran ile diplomatik ilişkileri kesmesini desteklerini açıkladı

MANAMA (AA) - Bahreyn, Fas'ın İran ile ilişkilerini kesmesini güçlü bir şekilde desteklediğini açıkladı.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkesinin, Fas'ın İran ile ilişkilerini kesmesini güçlü bir şekilde desteklediğini belirtti.

Al Halife, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Fas her zaman bizim yanımızda yer aldığı gibi biz de gerekli görülen her zaman onun yanında yer alırız. Fas'ın, Lübnan Hizbullah'ı ile iş birliği yaparak ülkenin düşmanlarını desteklemesi sonucu İran ile ilişkilerini kesme kararını güçlü bir şekilde destekliyoruz."

Fas Dışişleri Bakanlığı, "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" bugün İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Nasır Burita, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Fas'ın, Lübnan merkezli Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişki sebebiyle İran'ın başkenti Tahran'daki elçiliğini kapatma kararı aldığını ve İran'ın Rabat Büyükelçisinin de ülkeyi terk etmesini istediğini belirtmişti.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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