Fas'ın İran ile diplomatik ilişkilerini kesmesi

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas'ın İran ile diplomatik ilişkilerini kesmesine destek olduğunu duyurdu.

Fas'ın İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmasının ardından, BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ülkesinin, ulusal konularda ve İran'ın iç işlerine karışmasına karşı koymada Fas'ın yanında yer aldığını vurgulayan Karkaş, "Fas'a yönelik politikamız ve desteğimiz köklü bir tarihi mirastır. İyi günde de kötü günde de tutumumuz sabittir." ifadesini kullandı.

Fas Dışişleri Bakanlığı, "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" dün İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Nasır Burita, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Fas'ın, Lübnan merkezli Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişki sebebiyle İran'ın başkenti Tahran'daki elçiliğini kapatma kararı aldığını ve İran Büyükelçisinin de ülkeyi terk etmesini istediğini belirtmişti.