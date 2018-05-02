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Fas'ın İran ile diplomatik ilişkilerini kesmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 00:11 | Son Güncelleme

BAE, İran'ın iç işlerine karışmasına karşı koymada ve diplomatik ilişkileri kesme kararında Fas'ı desteklediğini açıkladı

ABU DABİ (AA) - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Fas'ın İran ile diplomatik ilişkilerini kesmesine destek olduğunu duyurdu.

Fas'ın İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmasının ardından, BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Karkaş, sosyal paylaşım ağı Twitter hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ülkesinin, ulusal konularda ve İran'ın iç işlerine karışmasına karşı koymada Fas'ın yanında yer aldığını vurgulayan Karkaş, "Fas'a yönelik politikamız ve desteğimiz köklü bir tarihi mirastır. İyi günde de kötü günde de tutumumuz sabittir." ifadesini kullandı.

Fas Dışişleri Bakanlığı, "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" dün İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

Dışişleri Bakanı Nasır Burita, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Fas'ın, Lübnan merkezli Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişki sebebiyle İran'ın başkenti Tahran'daki elçiliğini kapatma kararı aldığını ve İran Büyükelçisinin de ülkeyi terk etmesini istediğini belirtmişti.

Burita bu adımın, "İran destekli Hizbullah örgütünün Polisario Cephesi ile ilişkileri sebebiyle" atıldığını, ellerinde "Hizbullah liderlerinin Polisario'ya fon sağladığı ve onlara eğitim verdiği" yönünde deliller bulunduğunu söylemişti.

Fas Dışişleri Bakanı, ellerinde Hizbullah'ın Polisario'ya askeri destek verdiği ve Cezayir'deki İran Büyükelçiliğinde görev yapan diplomatların, Hizbullah liderlerinin Polisario liderleri ile görüşmelerini kolaylaştırdığı konusunda bilgiler olduğunu ileri sürmüştü.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Fas Fas'ın İran ile diplomatik ilişkilerini kesmesi İRAN

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