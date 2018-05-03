Fas'ın İran ile diplomatik ilişkilerini kesmesi

Fas, İran ile diplomatik ilişkilerini kesme kararının bağımsız bir şekilde alındığını bildirdi.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran ile diplomatik ilişkileri kesme kararının bazı ülkelerin baskısı altında alındığı iddiaları reddedilerek, bunun "bağımsız bir karar" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Fas, İran ile diplomatik ilişkilerini yeniden kuran az sayıda İslam ülkesi arasında yer almıştı. Kasım 2016'da Fas Büyükelçisi, Tahran'daki makamına döndüğü sıralarda İran ile bazı Arap ve Batı ülkeleri arasındaki kriz zirve noktadaydı. Fas, birçok bölgesel ve uluslararası krizde, tutumunu bağımsız bir şekilde, ilkelerine ve değerlerine uygun olarak sergilediğini gösterdi." denildi.

Fas'ın, "Lübnan Hizbullahı'nın Polisario Cephesi'ne desteği ve Cezayir'deki İran Büyükelçiliğinin Polisario'ya askeri eğitim ve silah yardımı sunduğu konusunda ayrıntılı reddedilemez kanıtlar ortaya koyduğu" belirtilen açıklamada, "Bazı kesimler, bu gerçeklere cevap vermek yerine hiçbir temele dayanmayan iddialara sığınmayı seçti." ifadeleri kullanıldı.