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Fas'ın İran ile diplomatik ilişkilerini kesmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 00:05 | Son Güncelleme

Rabat yönetimi, İran ile diplomatik ilişkileri kesme kararının bazı ülkelerin baskısı altında alındığı iddialarını reddetti

Fas, İran ile diplomatik ilişkilerini kesme kararının bağımsız bir şekilde alındığını bildirdi.

Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran ile diplomatik ilişkileri kesme kararının bazı ülkelerin baskısı altında alındığı iddiaları reddedilerek, bunun "bağımsız bir karar" olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Fas, İran ile diplomatik ilişkilerini yeniden kuran az sayıda İslam ülkesi arasında yer almıştı. Kasım 2016'da Fas Büyükelçisi, Tahran'daki makamına döndüğü sıralarda İran ile bazı Arap ve Batı ülkeleri arasındaki kriz zirve noktadaydı. Fas, birçok bölgesel ve uluslararası krizde, tutumunu bağımsız bir şekilde, ilkelerine ve değerlerine uygun olarak sergilediğini gösterdi." denildi.

Fas'ın, "Lübnan Hizbullahı'nın Polisario Cephesi'ne desteği ve Cezayir'deki İran Büyükelçiliğinin Polisario'ya askeri eğitim ve silah yardımı sunduğu konusunda ayrıntılı reddedilemez kanıtlar ortaya koyduğu" belirtilen açıklamada, "Bazı kesimler, bu gerçeklere cevap vermek yerine hiçbir temele dayanmayan iddialara sığınmayı seçti." ifadeleri kullanıldı.

Hizbullah'tan dün yapılan yazılı açıklamada, Fas'ın, İran ile diplomatik ilişkileri kesme kararını "ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın baskısıyla alarak asılsız suçlamalarda bulunduğu" iddia edilmişti.

- Ne olmuştu?

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, "Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişkinin ülke güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiği gerekçesiyle" dün İran ile diplomatik ilişkilerini kestiğini duyurmuştu.

Burita, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Fas'ın, Lübnan merkezli Hizbullah örgütü ile Polisario Cephesi arasındaki ilişki sebebiyle İran'ın başkenti Tahran'daki elçiliğini kapatma kararı aldığını ve İran'ın Rabat Büyükelçisinin de ülkeyi terk etmesini istediğini belirtmişti.

Bakan Burita bu adımın, "İran destekli Hizbullah örgütünün Polisario Cephesi ile ilişkileri sebebiyle" atıldığını, ellerinde "Hizbullah liderlerinin Polisario'ya fon sağladığı ve onlara eğitim verdiği" yönünde deliller bulunduğunu söylemişti.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletlerin (BM) ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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Fas İRAN Tahran

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