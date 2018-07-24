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Fas'ın Jerada kentinde esnaf grev yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 03:32 | Son Güncelleme

Jerada esnafı, geçen aylarda düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılmasını talep etti

VECDE (AA) - Fas'ın kuzeydoğusundaki Jerada kentinde çok sayıda esnaf, geçen aylarda düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılması talebiyle greve gitti.

AA muhabirine konuşan insan hakları aktivisti Said Aşur, Jerada'daki kapalı çarşı esnafının aktivistlerin sosyal paylaşım sitelerindeki çağrısına uyarak grev yaptığını söyledi.

Aktivistlerin, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını ve sosyal taleplerinin karşılanmasını istediğini hatırlatan Aşur, grevin bu haftaki gösteri programının bir parçası olduğunu aktardı.

Aşur, aktivistlerin çarşamba ve cuma günleri de halkı sokağa inmeye çağırdığını ancak güvenlik güçlerinin müdahaleleri nedeniyle gösteri düzenlemenin kolay olmadığını kaydetti.

- Ne olmuştu?

"Madenci kenti" olarak bilinen Jerada'da 22 Aralık 2017'de metruk bir kömür ocağında çalışan iki kardeşin göçük altında kalarak hayatını kaybetmesinin ardından gösteriler başlamıştı.

Bölgesel kalkınmanın talep edildiği gösteriler aralıklarla sürerken 1 Şubat'ta bir gencin daha kömür madeninde ölmesinin ardından protestoların dozu yeniden artmıştı.

Fas yönetimi gerginliğin yükselmesi üzerine gösterileri yasaklamıştı. Buna rağmen 14 Mart'ta düzenlenen gösterilere güvenlik güçleri müdahale etmiş, bu sırada çoğunluğu güvenlik güçlerinden 180 kişi yaralanmış, onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Söz konusu kişilerden bazıları Ucda kentinde çıkarıldıkları mahkemede çeşitli hapis cezalarına çarptırılırken, diğerleri yargılanmayı bekliyor.

- Halkın talepleri

Madencilik dışındaki iş kollarının gelişmediği Jerada'da halk, ilkel şartlarda yürütülen maden çıkarma faaliyetlerinin daha sağlıklı koşullarda yapılabilmesi için şirketlere yönelik yeni düzenlemeler talep ediyor.

Usulsüz çalışan, işçilerin güvenliğini sağlamayan ve düşük ücretlerle işçi çalıştıran maden işletme şirketlerinin kapatılması isteniyor.

Ayrıca bölgedeki işsizliğin azaltılması için başta tarım olmak üzere birçok alanda bölgesel kalkınma projelerinin üretilmesi ve hayata geçirilmesi de öncelikli talepler arasında yer alıyor.

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