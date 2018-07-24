Fas'ın Jerada kentinde esnaf grev yaptı

Bölgesel kalkınmanın talep edildiği gösteriler aralıklarla sürerken 1 Şubat'ta bir gencin daha kömür madeninde ölmesinin ardından protestoların dozu yeniden artmıştı.

"Madenci kenti" olarak bilinen Jerada'da 22 Aralık 2017'de metruk bir kömür ocağında çalışan iki kardeşin göçük altında kalarak hayatını kaybetmesinin ardından gösteriler başlamıştı.

Aşur, aktivistlerin çarşamba ve cuma günleri de halkı sokağa inmeye çağırdığını ancak güvenlik güçlerinin müdahaleleri nedeniyle gösteri düzenlemenin kolay olmadığını kaydetti.

Aktivistlerin, gözaltına alınanların serbest bırakılmasını ve sosyal taleplerinin karşılanmasını istediğini hatırlatan Aşur, grevin bu haftaki gösteri programının bir parçası olduğunu aktardı.

Fas yönetimi gerginliğin yükselmesi üzerine gösterileri yasaklamıştı. Buna rağmen 14 Mart'ta düzenlenen gösterilere güvenlik güçleri müdahale etmiş, bu sırada çoğunluğu güvenlik güçlerinden 180 kişi yaralanmış, onlarca kişi gözaltına alınmıştı.

Söz konusu kişilerden bazıları Ucda kentinde çıkarıldıkları mahkemede çeşitli hapis cezalarına çarptırılırken, diğerleri yargılanmayı bekliyor.

- Halkın talepleri

Madencilik dışındaki iş kollarının gelişmediği Jerada'da halk, ilkel şartlarda yürütülen maden çıkarma faaliyetlerinin daha sağlıklı koşullarda yapılabilmesi için şirketlere yönelik yeni düzenlemeler talep ediyor.

Usulsüz çalışan, işçilerin güvenliğini sağlamayan ve düşük ücretlerle işçi çalıştıran maden işletme şirketlerinin kapatılması isteniyor.

Ayrıca bölgedeki işsizliğin azaltılması için başta tarım olmak üzere birçok alanda bölgesel kalkınma projelerinin üretilmesi ve hayata geçirilmesi de öncelikli talepler arasında yer alıyor.

