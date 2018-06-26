Fas'ın Jerada kentinde esnaf greve gitti

JERADA (AA) - Fas'ın kuzeydoğusundaki Jerada kentinde çok sayıda esnaf, geçen aylarda düzenlenen gösterilerde gözaltına alınan aktivistlerin serbest bırakılması talebiyle greve gitti.
AA muhabirine konuşan insan hakları aktivisti Said Aşur, Jerada esnafının, başta gözaltına alınanların serbest bırakılması olmak üzere tüm isteklerinin gerçekleştirilmesi talebiyle grev kararı aldığını söyledi.
Greve çeşitli gıda ürünlerinin satıldığı kapalı çarşıdaki esnafın katıldığını aktaran Aşur, düzenlemeyi planladıkları gösterinin ise güvenlik nedeniyle gerçekleştirilemediğini ifade etti.
- Ne olmuştu?
Madenci kenti olarak bilinen Jerada'da 22 Aralık 2017'de metruk bir kömür ocağında çalışan iki kardeşin göçük altında kalarak hayatını kaybetmesinin ardından gösteriler başlamıştı.
Bölgesel kalkınmanın talep edildiği gösteriler aralıklarla sürerken 1 Şubat'ta bir gencin daha kömür madeninde ölmesinin ardından protestoların dozu yeniden artmıştı.
Fas yönetimi gerginliğin yükselmesi üzerine gösterileri yasaklamıştı. Buna rağmen 14 Mart'ta düzenlenen gösterilere güvenlik güçleri müdahale etmiş, bu sırada çoğunluğu güvenlik güçlerinden 180 kişi yaralanmış, onlarca kişi gözaltına alınmıştı.
Söz konusu kişilerden bazıları Ucda kentinde çıkarıldıkları mahkemede çeşitli hapis cezalarına çarptırılırken, diğerleri yargılanmayı bekliyor.
- Halkın talepleri
Madencilik dışındaki iş kollarının gelişmediği Jerada'da halk, ilkel şartlarda yürütülen maden çıkarma faaliyetlerinin daha sağlıklı koşullarda yapılabilmesi için şirketlere yönelik yeni düzenlemeler talep ediyor.
Usulsüz çalışan, işçilerin güvenliğini sağlamayan ve düşük ücretlerle işçi çalıştıran maden işletme şirketlerinin kapatılması isteniyor.
Ayrıca bölgedeki işsizliğin azaltılması için başta tarım olmak üzere birçok alanda bölgesel kalkınma projelerinin üretilmesi ve hayata geçirilmesi de öncelikli talepler arasında yer alıyor.
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