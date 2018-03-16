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Fas’ın kuzeyindeki bölgesel kalkınma gösterileri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 21:52 | Son Güncelleme

Fas’ın kuzeyindeki bölgesel kalkınma gösterileri sürüyor

VECDE (AA) - Fas'ın kuzeydoğusundaki Jerada kentinde bölgesel kalkınma talebiyle düzenlenen gösteriye binlerce kişi katıldı.

Şehir merkezinde toplanan göstericiler, hükümetin bölgesel kalkınma için söz verdiği projelerin hayata geçirilmesini talep etti.

Gösteride konuşan aktivistlerden Muhammed Ehmin, gösterilere polisin müdahalesini eleştirerek, bölge halkının taleplerine kulak verilmesini istedi.

Öte yandan ülkedeki bazı siyasi partiler ve sendikalar tarafından yapılan çağrıda, Jerada’da devam eden gösterilerin sona erdirilmesi için, göstericiler ile bir an önce diyalog yolunun açılması talep edildi.

Fas'ın kuzeydoğusunda yer alan Jerada kentinde, metruk bir kömür ocağında çalışan 2 kardeşin göçük altında yaşamını yitirdiği 22 Aralık 2017'den bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösteriler düzenleniyor.

Kısa süreliğine duraklayan gösteriler, 1 Şubat'ta bir gencin daha kömür madeninde hayatını kaybetmesinin ardından tekrar başlamıştı.

Fas İçişleri Bakanlığı tarafından gösterilerin artması üzerine salı günü yapılan açıklamada, Jerada ve çevresinde düzenlenen gösterilerin kanuna aykırı olduğu belirtilerek, yasaklandığı duyurulmuştu.

Hükümetin gösterileri yasaklamasının ardından çarşamba günü düzenlenen gösteriye güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu çoğunluğu polis olmak üzere 180 kişi yaralanmıştı.

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Fas'ta bölgesel kalkınma talebi gösterileri

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