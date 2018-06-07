Faslı bakan azlini istedi

PJD kontenjanından hükümette bakanlık yapan Davudi'nin boykot karşıtı bir gösteriye katılmasının ardından gelen tepkiler üzerine görevinden alınmasını talep ettiği bilgisi verilen açıklamada, Lahsen Davudi'nin gösteriye katılmasının sorumluluğunu üstlenmesinin takdir edildiği aktarıldı.

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, yönetimin, Başbakan Saadeddin el-Osmani'nin liderliğinde olağanüstü bir toplantı düzenlediği bildirildi.

Tarım, Balıkçılık, Kırsal Kalkınma, Su ve Orman Bakanı Aziz Ahnuş'a ait akaryakıt şirketi "Afriquia", Fas İşverenler Federasyonu eski Başkanı Meryem Bin Salih'in sahip olduğu ve ülkenin önde gelen su markalarından "Sidi Ali" ve Fransız menşeli "Santral Danone" boykot edilen şirketler arasında yer alıyor.

Bu firmalara ait ürünlerin normal fiyatlarının üstünde satıldığı gerekçesiyle 20 Nisan'da bazı aktivistler tarafından sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla başlatılan boykot hareketi ulusal çapta devam ediyor.

