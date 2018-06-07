HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Faslı bakan azlini istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 04:14 | Son Güncelleme

Parlamento binası önündeki boykot karşıtı gösteriye katılan Kamu ve Yönetimden Sorumlu Delege Bakan Lahsen Davudi, gelen tepkiler üzerine "Beni görevden alın" çağrısında bulundu

Fas'ta Kamu ve Yönetimden Sorumlu Delege Bakanı Lahsen Davudi dün parlamento binası önünde düzenlenen boykot karşıtı gösteriye katılmasının ardından gelen tepkiler üzerine azlini istedi.

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Yönetim Kurulundan yapılan yazılı açıklamada, yönetimin, Başbakan Saadeddin el-Osmani'nin liderliğinde olağanüstü bir toplantı düzenlediği bildirildi.

Açıklamada, bu toplantıda, Davudi'nin dün parlamento önündeki gösteriye katılmasının yankılarının tartışıldığı duyuruldu.

PJD kontenjanından hükümette bakanlık yapan Davudi'nin boykot karşıtı bir gösteriye katılmasının ardından gelen tepkiler üzerine görevinden alınmasını talep ettiği bilgisi verilen açıklamada, Lahsen Davudi'nin gösteriye katılmasının sorumluluğunu üstlenmesinin takdir edildiği aktarıldı.

Davudi, dün Fas Parlamentosu önünde Fransız menşeli "Santral Danone" şirketi işçileri tarafından düzenlenen boykot karşıtı gösteriye katılarak destek vermişti.

Başbakan Osmani, Bakan Davudi’nin bu gösteriye katılmasına tepki göstermişti.

Tarım, Balıkçılık, Kırsal Kalkınma, Su ve Orman Bakanı Aziz Ahnuş'a ait akaryakıt şirketi "Afriquia", Fas İşverenler Federasyonu eski Başkanı Meryem Bin Salih'in sahip olduğu ve ülkenin önde gelen su markalarından "Sidi Ali" ve Fransız menşeli "Santral Danone" boykot edilen şirketler arasında yer alıyor.

Bu firmalara ait ürünlerin normal fiyatlarının üstünde satıldığı gerekçesiyle 20 Nisan'da bazı aktivistler tarafından sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla başlatılan boykot hareketi ulusal çapta devam ediyor.

PARTNERAhlaksız teklifi ifşa ettiAhlaksız teklifi ifşa etti
Finsbury Park saldırısının kurbanı sokak iftarıyla anıldıFinsbury Park saldırısının kurbanı sokak iftarıyla anıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de gençleri ağırladıCumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de gençleri ağırladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
boykot davudi Fas istifa

En Çok Okunan Haberler

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

Yemekteyiz programında yarışmacının yalanı ortaya çıkınca...

MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek

MEB düğmeye bastı: Yüzbinlerce öğrencinin kaderi değişecek

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

Kocaeli'de eşini başka adamla gördü, öyle bir şey yaptı ki...

İYİ Parti Lideri Meral Akşener FOX TV'de Liderler FOX'ta programında Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

İYİ Parti Lideri Meral Akşener FOX TV'de Liderler FOX'ta programında Fatih Portakal'ın sorularını yanıtladı

Yasak Elma setinde asistanı taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut'un ilk sözleri

Yasak Elma setinde asistanı taciz ettiği iddia edilen Talat Bulut'un ilk sözleri

İşte Erdoğan'ın 24 Haziran erken seçimindeki oy oranı!

İşte Erdoğan'ın 24 Haziran erken seçimindeki oy oranı!

İlginizi Çekebilir

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Hidayet Karaca isimleri tek tek saydı! Abdullah Gül, Bülent Arınç, Köksal Toptan...

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

Fatih Portakal'a soruşturma şoku! İlk açıklama geldi

CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

CNN Türk önünde meşaleli Meral Akşener protestosu! Habertürk yayınını duvara yansıttılar!

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? Başbakan'dan flaş bedelli askerlik açıklaması

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Kato dağında dev operasyon başladı! İşte ilk görüntüler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım: Bedelliyi seçim sonrası çözeceğiz

Başbakan Yıldırım: Bedelliyi seçim sonrası çözeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de gençleri ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de gençleri ağırladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir türlü 'Zonguldaklılar' diyemedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan bir türlü 'Zonguldaklılar' diyemedi

Hakkari’de askeri konvoyun geçişi sırasında patlama

Hakkari’de askeri konvoyun geçişi sırasında patlama

Artvin'de 10 kilometre yarıçaplı alanda "LSD" karantinası! Hayvanlar itlaf ediliyor

Artvin'de 10 kilometre yarıçaplı alanda "LSD" karantinası! Hayvanlar itlaf ediliyor

Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

Apolet tartışması büyüyor! Muharrem İnce'den Erdoğan'ın sözlerine videolu yanıt!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.