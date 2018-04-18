Faslı bakandan göçmenler açıklaması

SUHAYRAT (AA) - Fas Göç ve Yurt Dışında Yaşayan Faslılardan Sorumlu Delege Bakanı Abdulkerim Bin Atik, dünyada sınır anlayışının sona erdiğini her insanın her istediği yerde yaşama hakkının olduğunu söyledi.
Başkent Rabat'ın yakınlarındaki Suhayrat bölgesinde düzenlenen "Göç ve Kalkınma Hizmeti" adlı konferansta konuşan Bin Atik, Avrupa ülkelerine göçmenler kartının siyasi çekişmelerde kullanılmasından vazgeçmesi çağrısında bulundu.
Uluslararası camiayla birlikte göç sorununa karşı koymak için toplu önlemlerin alınmasını isteyen Bin Atik, güvenlik yaklaşımları üzerinden dünyadaki gelişmelerin istikrar bulmasının mümkün olmadığına dikkati çekti.
Avrupa medyası tarafından Afrika'nın göç kaynağı olarak tasvir edilmesini eleştiren Bin Atik, dünyada artık sınırlar mefhumunun sona erdiğini vurgulayarak "Her insanın her istediği yerde yaşama hakkının olduğunu" dile getirdi.
Göç sorunun çözümünde Fas'ın petrol zengini olmamasına rağmen üzerine düşeni yerine getirdiğini söyleyen Bin Atik, Dünyada 250 milyon göçmen olduğuna dikkati çekti.
İki gün sürecek uluslararası konferansa 50 ülkeden 200 temsilcinin katıldığı kaydedildi.
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