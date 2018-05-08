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Faslı çocukların yüzde 40’ı yoksulluk çekiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 00:59 | Son Güncelleme

Yapılan bir araştırma Fas'ta çocukların yüzde 40'ının "çok boyutlu yoksulluk" içinde olduğunu ortaya koydu

Fas Ulusal İnsani Gelişme Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, ülkede yaşayan çocukların yüzde 40’ının "çok boyutlu yoksulluk" çektiği duyuruldu.

Gözlemevi tarafından başkent Rabat’ta düzenlenen basın toplantısında, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Fas’ta çocuklara yönelik yapılan ortak araştırmanın sonuçları açıklandı.

Açıklamada, 17 yaşına kadar olan çocukları kapsayan araştırmanın, çocukların sağlık, beslenme, eğitim, suya erişim, barınma, sağlık sigortası, iletişim ve bilgiye ulaşım gibi kriterlere dayandığı belirtildi.

Araştırmanın temeli olan kriterlerden en az iki tanesine ulaşamayan çocukların “çok boyutlu yoksulluk” içinde olduğu kaydedildi.

Araştırma, Faslı çocukların yüzde 39,7’sinin çok boyutlu yoksulluktan muzdarip olduğunu, bunlardan yüzde 68,7’sinin köylerde yaşayan çocuklardan oluştuğunu ortaya koydu.

Son 30 yılda Fas’ta özellikle çocuk ve anne sağlığı, eğitim, gelişim ve çocuk koruma alanında önemli gelişmeler kaydedildiği belirtilen araştırmada, çocuk haklarının iyileştirilmesi ve çocuklara daha iyi bir gelecek sunulması için daha fazla çaba gösterilmesi gerektiği vurgulandı.

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Anahtar Kelimeler:
çocuk hakları Fas Yoksulluk

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