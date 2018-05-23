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Faslı doktorlardan iki günlük iş bırakma eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 17:29 | Son Güncelleme

Faslı doktorlardan iki günlük iş bırakma eylemi

Fas’ta, kamu kurumlarında çalışan doktorlar, acil servisler dışında ülke genelinde 48 saatlik iş bırakma eylemine gitti.

Bugün sabah saatlerinde başlayan greve ilişkin açıklama yapan Bağımsız Kamu Doktorları Sendikası, iş bırakma eyleminin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve maaşların arttırılması talebiyle yapıldığını duyurdu.

Sendikanın Genel Sekreteri El-Muntezar el-Alevi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kamuda çalışan doktorların haklarının verilmesi için yetkilileri sorumluluk almaya davet ediyoruz. Son iki ay içerisinde dört defa iş bırakma eylemi yapmamıza rağmen taleplerimize hala cevap alamadık. Eylemlerimizi taleplerimiz karşılanana kadar devam ettireceğiz.” ifadelerini kullandı.

Son iki ayda dört defa iş bırakma eylemi yapan kamuda çalışan doktorlar, çalışma şartlarının iyileştirilmesi ve ücretlerinin artırılmasını talep ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fas grev Kamuda çalışan doktorlar

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