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Faslı hattatın Erdoğan sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2018 22:12 | Son Güncelleme

Faslı hattatın Erdoğan sevinci

KENİTRA (AA) - Faslı hat sanatçısı Ömer el-Hadi, Türkiye'deki seçim sonuçlarından duyduğu memnuniyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini deri cilt üzerine işleyerek ifade etti.

AA muhabirine konuşan Hadi, dün Türkiye'de yapılan seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasından çok mutlu olduğunu ve bunu sanatıyla kalıcı hale getirmek istediğini belirtti.

Başkent Rabat’ın kuzeydoğusunda yer alan Kenitra kentinde yaşayan Hadi, Erdoğan'ın portresini 70 santimetre uzunluğunda 40 santimetre genişliğinde keçi derisi üzerine resmettiğini söyledi.

Hadi, "Çok sevdiğim Erdoğan'ın zaferini duyduktan hemen sonra bu tarihi anı kaydetmek istedim. En büyük isteğim Erdoğan'ı çizdiğim bu ilk resmimi ona ulaştırabilmek." dedi.

Erdoğan'ın portresinin altına yazdığı yazıda tebriklerini sunan Faslı hattat, "Halktan gücünü alan ve fakir fukaranın yanında yer alan Recep Tayyip Erdoğan, ümmetin duası seninle." ifadelerine yer verdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Faslı hattat seçim sevinci

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