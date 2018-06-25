Faslı hattatın Erdoğan sevinci

KENİTRA (AA) - Faslı hat sanatçısı Ömer el-Hadi, Türkiye'deki seçim sonuçlarından duyduğu memnuniyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini deri cilt üzerine işleyerek ifade etti.
AA muhabirine konuşan Hadi, dün Türkiye'de yapılan seçimleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanmasından çok mutlu olduğunu ve bunu sanatıyla kalıcı hale getirmek istediğini belirtti.
Başkent Rabat’ın kuzeydoğusunda yer alan Kenitra kentinde yaşayan Hadi, Erdoğan'ın portresini 70 santimetre uzunluğunda 40 santimetre genişliğinde keçi derisi üzerine resmettiğini söyledi.
Hadi, "Çok sevdiğim Erdoğan'ın zaferini duyduktan hemen sonra bu tarihi anı kaydetmek istedim. En büyük isteğim Erdoğan'ı çizdiğim bu ilk resmimi ona ulaştırabilmek." dedi.
Erdoğan'ın portresinin altına yazdığı yazıda tebriklerini sunan Faslı hattat, "Halktan gücünü alan ve fakir fukaranın yanında yer alan Recep Tayyip Erdoğan, ümmetin duası seninle." ifadelerine yer verdi.
Erdoğan'ın zaferi İsrail Meclisini karıştırdı
FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu
Meteoroloji'den İstanbul için kritik hava durumu tahmini! Sağanak yağış çok sert vuracak!
Sevgilisinin peşine takip cihazı ile düştü! Kuzeninin yatağında bastı
CHP MYK, yarın seçim değerlendirmesi için toplanacak
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!
Sımsıkı sarıldı! Bir an olsun bırakmadı
İngiliz oyuncu ilişkiye girdiği anları kameraya alıp satışa çıkardı!
27 Temmuz'da kıyamet kopacak! Eğer doğruysa...
Meclis'in ilk oturumunu Deniz Baykal mı Devlet Bahçeli mi yönetecek?
İnanılmaz keşif! Gök bilimciler 80 öte gezegen keşfetti
Okuyucu Yorumları 0 yorum