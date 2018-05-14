Faslı milletvekillerinden ABD’ye kınama

Faslı milletvekilleri ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını ve İsrail’in başkenti olarak tanımasını şiddetle kınadı.
Fas meclisinde düzenlenen genel oturumda konuşan Fas Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Halid el-Bukrai, Filistin davasının aynı Batı Sahra sorununda olduğu gibi Fas halkının en temel milli meselelerinden biri olduğunu belirtti.
Filistin davasını ve Kudüs’ü savunmaya devam edeceklerini belirten Bukrai, "Kim ne karar verirse versin, kim ne yaparsa yapsın Filistinlilerin geri dönüş hakları ellerinden alınamaz. Kudüs, doğusuyla batısıyla Filistinlilerindir ve bu şekilde kalacaktır." dedi.
ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını şiddetle kınadıklarını belirten Bukrai, milletvekillerini İsrail ile her türlü normalleşmeyi suç sayan bir kanun çıkarmaya çağırdı.
Oturumda konuşan Asalet ve Çağdaşlık Partisi milletvekili Adiyi Buarfe ise ABD Başkanı Donald Trump’ın pervasız bir şekilde hareket ettiğini belirterek, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını şiddetle reddettiklerini belirtti.
- Filistinlilerle dayanışma mesajı
Bütün Faslılar için Filistin davasının ulusal bir mesele olarak kalacağını vurgulayan Buarfe, "Siyonistlerle herhangi bir normalleşme içerisinde olmayacağız." ifadelerini kullandı.
Milli Bağımsızlar Birliği adına konuşan milletvekili Nureddin el-Ezrak da Fas meclisinde Filistin davasını desteklemek için bir meclis komisyonunun kurulmasını istedi.
İstiklal Partisi Meclis Grup Başkanı Nureddin Medyan, "Filistinli kardeşlerimize düşman vahşice saldırıyor, Filistin halkı ile siyonist işgalcilere karşı dayanışma içinde olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
ABD’nin Kudüs kararının provokatif olduğuna dikkati çeken Medyan, sözlerini şöyle tamamladı:
"Filistin’de yaşananlara karşı uluslararası kamuoyu açık bir pozisyon almalı. Bu barbarca saldırıları kınamaktan veya kızmaktan daha etkili yöntemlere başvurmalıyız.
Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri kapsamlı gösteriler düzenliyor.
İsrail askerleri, Gazze sınırında bugün düzenlenen gösterilerde şimdiye kadar 52 Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere 2 bin 410 Filistinliyi yaraladı.
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