Faslı milletvekillerinden ABD’ye kınama

Faslı milletvekilleri ABD’nin Tel Aviv’deki büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını ve İsrail’in başkenti olarak tanımasını şiddetle kınadı.

Fas meclisinde düzenlenen genel oturumda konuşan Fas Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekili Halid el-Bukrai, Filistin davasının aynı Batı Sahra sorununda olduğu gibi Fas halkının en temel milli meselelerinden biri olduğunu belirtti.

Filistin davasını ve Kudüs’ü savunmaya devam edeceklerini belirten Bukrai, "Kim ne karar verirse versin, kim ne yaparsa yapsın Filistinlilerin geri dönüş hakları ellerinden alınamaz. Kudüs, doğusuyla batısıyla Filistinlilerindir ve bu şekilde kalacaktır." dedi.

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını şiddetle kınadıklarını belirten Bukrai, milletvekillerini İsrail ile her türlü normalleşmeyi suç sayan bir kanun çıkarmaya çağırdı.

Oturumda konuşan Asalet ve Çağdaşlık Partisi milletvekili Adiyi Buarfe ise ABD Başkanı Donald Trump’ın pervasız bir şekilde hareket ettiğini belirterek, ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını şiddetle reddettiklerini belirtti.