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Faslı öğrencilerden Filistin'e destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 06:07 | Son Güncelleme

Kenitra kentinde Kudüs'e destek amacıyla düzenlenen etkinliğe yüzlerce öğrenci katıldı

KENİTRA (AA) - Fas'ın kuzeyindeki Kenitra kentinde Kudüs'e destek amacıyla düzenlenen etkinlikte ABD Başkanı Donald Trump'a Kudüs politikasını değiştirmesi için baskı uygulanması istendi.

"Diyalog ve Öğrenci Yaratıcılığı 20. Ulusal Forumu" kapsamındaki etkinliğe katılan yüzlerce Faslı öğrenci, Filistinlilerin Kudüs üzerindeki tarihi haklarına destek veren ve İsrail ile normalleşme politikalarına karşı çıkan sloganlar attı. Öğrenciler ayrıca, Arap ve İslam ülkelerinden Kudüs kararından vazgeçmesi için ABD yönetimine baskı yapmaları çağrısında bulundu.

Fas Destek ve Yardım Girişimi yetkilisi Aziz Hennavi, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Balfour Deklarasyonu'nun üzerinden 100 yıl geçti. Bugün ise 'Trump Deklarasyonu' için yeni bir yüzyıla hazırlanıyorlar ama bu Filistin'in kurtuluş yüzyılı olacak." dedi.

"Yüzyılın anlaşması"na da değinen Hennavi, bunun Filistinlilerin ve dünyanın diğer ülkelerindeki kardeşlerinin desteğiyle başarısızlığa uğrayacağını ifade etti.

Normalleşme ve Saldırganlığa Karşı Öğrenci Girişimi Koordinatör Yardımcısı Amran bin Hamman ise Kudüs'ün Filistin'in ebedi başkenti olduğunu, Filistin kurtuluncaya kadar bu vaatlerine bağlı kalacaklarını söyledi.

Diyalog ve Öğrenci Yaratıcılığı Ulusal Forumu Danışmanı Abdurrahman ed-Daki de Filistin meselesinde sergiledikleri duruşun, "ABD'nin Kudüs kararını kınamak, işgal karşısındaki mücadelelerinde Filistinlilerin yanında olmak ve İsrail devletini tanımamak" yönünde olduğunu dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, 6 Aralık 2017'de yaptığı açıklamada Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını ve Tel Aviv'deki büyükelçiliğin Kudüs'e taşınması talimatını verdiğini duyurmuştu.

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Fas Filistin israil

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