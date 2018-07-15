HABER

Faslı Şakiri dedenin 50 yıllık okul özlemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 13:02 | Son Güncelleme

70 yaşındaki Faslı Şakiri, hasret kaldığı eğitim hayatına dönmek için liseye geçiş sınavına girdi - Şakiri dede, dört gözle sınav sonucunun açıklanmasını bekliyor

SENA KERİM - Fas'ta 70 yaşındaki Lehasan eş-Şakiri, 50 yılı aşkın süredir ayrı kaldığı eğitim hayatına geri dönmek için girdiği lise geçiş sınavının sonucunu bekliyor.

Çocukluğunda maddi sıkıntılar nedeniyle çalışmak zorunda kalan ve eğitim hayatından uzaklaşan Şakiri dedenin okul sevgisi engel tanımıyor.

Emekli olduktan sonra öğrencilik hayatını devam ettirmek isteyen 70 yaşındaki Faslı, ülkenin güney kesimindeki Tinghir kentinde liseye geçiş sınavına girdi.

Sınav sonucunu bekleyen Şakiri, 19 Temmuz'da açıklanacak sonuçlar ile okul sıralarına dönmeyi ve liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girerek, sosyoloji bölümünde okumayı hayal ediyor.

AA muhabirine konuşan Fas'ın lise giriş sınavına başvuran en yaşlı öğrencisi Şakiri, çocukluğunda ailesinin maddi durumunun kötü olması nedeniyle çalışmak için ilk okulu bırakmak zorunda kaldığını ancak sıralara özleminin hiç bitmediğini anlattı.

Hasretini gidermek için emekli olduktan sonra önce ilkokulu dışarıdan bitirdiğini, 2014 yılında ilkokul diploması aldığını belirten Şakiri, 4 yıl boyunca evinde çocuklarının okul kitaplarıyla kendi kendini yetiştirdiğini ve bu yıl lise giriş sınavına başvurduğunu ifade etti.

Liseyi dışarıdan bitirip ardından üniversitede sosyoloji bölümü okumak istediğini söyleyen Şakiri, ilerleyen yaşına rağmen öğrencilik hayatını sürdürmek istediğini dile getirdi.
\

- Zorluklarla geçen bir ömür

Zorluklarla geçen yaşamından bahseden Şakiri, küçük bir köyde doğduğunu, geçim sıkıntısı nedeniyle erken yaşta iş dünyasına atıldığını ve ülkesinde madencilik dahil çeşitli sektörlerde işçi olarak çalıştığını belirtti.

Şakiri, 1973 yılında iş için Fransa'ya gittiğini, burada bir meslek kursuna kayıt olduğunu, gündüzleri Fas'ta bıraktığı ailesi ve çocuklarının geçimini kazandığını, geceleri de kursta eğitim gördüğünü aktardı.

Bu süreçte hiçbir zaman kitap, dergi ve gazete okumayı bırakmadığını söyleyen Şakiri, şunları söyledi:

"Okul sıralarından uzaklaşsam bile okumaktan uzak kalmadım. Okumayı çok seviyorum. Dar gelirime rağmen kitaplar alıyordum. Arapça ve Fransızca pek çok kitap edindim. Okuma aşkım Fransız bir adamın ilgisini çekti. İş çıkışı gitmem için Fransızca kursu ayarladı. Ayrıca bana romanlar ve kitaplar veriyordu."

Fransa'dayken, Almanya'ya sınır bir kentte ikamet ettiğini, bu sayede Almanca da öğrenme imkanı bulduğunu aktaran Şakiri, emekli olduktan sonra vatan hasretiyle ülkesine döndüğünü belirtti.

Gurbette olduğu süreçte ilk 3 çocuğunun eğitimiyle ilgilenemediğini ancak döndükten sonra diğer 3 çocuğunun okul hayatıyla yakından ilgilendiğini söyleyen Şakiri, "İlim, insan hayatında çok önemli bir yere sahip. Dedikleri gibi beşikten mezara kadar eğitim gerekli. İnsan hayatının her döneminde eğitim alabilir. Sadece istemek ve azmetmek yeterli." ifadelerini kullandı.

PARTNER66 yıl sonra tırnaklarını kesti66 yıl sonra tırnaklarını kesti
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedikİstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitim Fas Okul

En Çok Okunan Haberler

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

'Dolar ne kadar olur?' sorusuna korkutan cevap! Uzmanlara göre dolar kuru 5,50 TL'yi görecek

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi: Seçimde halk bilgisiz kaldı, bedeli ödenmeli

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Ezgi Mola'dan Mustafa Ceceli ve İntizar gündemi sert tepki

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

İlginizi Çekebilir

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Son dakika! 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

Bakan Soylu 'Eren Bülbül' mesajıyla duyurdu! PKK'nın sözde Karadeniz sorumlusu öldürüldü

İstanbul'da 15 Temmuz 2018 günü hava durumu nasıl olacak?

İstanbul'da 15 Temmuz 2018 günü hava durumu nasıl olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Kocaeli'de mini etekli yolcuya tepki gösterdi, otobüsü karakola çektirdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
15 Temmuz Pazar günü metrobüs çalışıyor mu? İBB'den son dakika metrobüs açıklaması

15 Temmuz Pazar günü metrobüs çalışıyor mu? İBB'den son dakika metrobüs açıklaması

Sürmene’deki kazada Dr. Semanur Ayaydın hayatını kaybetti

Sürmene’deki kazada Dr. Semanur Ayaydın hayatını kaybetti

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan flaş 15 Temmuz önerisi: Yeniden araştırılsın

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ndan flaş 15 Temmuz önerisi: Yeniden araştırılsın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz şehitleri için Kur'an-ı Kerim okudu

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan 15 Temmuz'u yazdı: Sela okunmasını biz istedik

Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi

Edirnekapı'daki 15 Temmuz Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.