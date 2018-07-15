Faslı Şakiri dedenin 50 yıllık okul özlemi

Hasretini gidermek için emekli olduktan sonra önce ilkokulu dışarıdan bitirdiğini, 2014 yılında ilkokul diploması aldığını belirten Şakiri, 4 yıl boyunca evinde çocuklarının okul kitaplarıyla kendi kendini yetiştirdiğini ve bu yıl lise giriş sınavına başvurduğunu ifade etti.

AA muhabirine konuşan Fas'ın lise giriş sınavına başvuran en yaşlı öğrencisi Şakiri, çocukluğunda ailesinin maddi durumunun kötü olması nedeniyle çalışmak için ilk okulu bırakmak zorunda kaldığını ancak sıralara özleminin hiç bitmediğini anlattı.

Sınav sonucunu bekleyen Şakiri, 19 Temmuz'da açıklanacak sonuçlar ile okul sıralarına dönmeyi ve liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girerek, sosyoloji bölümünde okumayı hayal ediyor.

Liseyi dışarıdan bitirip ardından üniversitede sosyoloji bölümü okumak istediğini söyleyen Şakiri, ilerleyen yaşına rağmen öğrencilik hayatını sürdürmek istediğini dile getirdi.

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- Zorluklarla geçen bir ömür

Zorluklarla geçen yaşamından bahseden Şakiri, küçük bir köyde doğduğunu, geçim sıkıntısı nedeniyle erken yaşta iş dünyasına atıldığını ve ülkesinde madencilik dahil çeşitli sektörlerde işçi olarak çalıştığını belirtti.

Şakiri, 1973 yılında iş için Fransa'ya gittiğini, burada bir meslek kursuna kayıt olduğunu, gündüzleri Fas'ta bıraktığı ailesi ve çocuklarının geçimini kazandığını, geceleri de kursta eğitim gördüğünü aktardı.

Bu süreçte hiçbir zaman kitap, dergi ve gazete okumayı bırakmadığını söyleyen Şakiri, şunları söyledi:

"Okul sıralarından uzaklaşsam bile okumaktan uzak kalmadım. Okumayı çok seviyorum. Dar gelirime rağmen kitaplar alıyordum. Arapça ve Fransızca pek çok kitap edindim. Okuma aşkım Fransız bir adamın ilgisini çekti. İş çıkışı gitmem için Fransızca kursu ayarladı. Ayrıca bana romanlar ve kitaplar veriyordu."