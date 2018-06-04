Faslılar, Filistin'e destek gösterilerine devam ediyor

TANCA (AA) - Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan Filistinlilere destek için Fas'ın kuzeyindeki Tanca kentinde gösteri düzenlendi.

Filistin halkını destekleyen kurumlar tarafından düzenlenen eylemde, onlarca kişi ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının protesto etmek ve Gazze Şeridi'nde haftalardır düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki faaliyetleri desteklemek için Tanca kentinde yeniden bir araya geldi.

"Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti" temasıyla düzenlenen gösteride, Filistin bayrakları taşındı ve Filistin halkının kararlığını destekleyen sloganlar atıldı.

Göstericiler, ayrıca birkaç gün önce Gazze sınırında İsrail kurşunuyla şehit olan gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar'ı da andı ve uluslararası topluma işgal güçlerinin Filistinliler aleyhinde işlediği tüm suçlar için yargılanması çağrısında bulundu.

Filistin Direnişine Destek Derneği Başkanı Faslı hukuk aktivisti Abdullah ez-Zayidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eylemi, "Son zamanlarda Faslıların vicdanında ivme kaybeden Filistin meselesinin, itibarının iadesi için atılan bir adım." şeklinde değerlendirdi.