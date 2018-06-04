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Faslılar, Filistin'e destek gösterilerine devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2018 06:13 | Son Güncelleme

Faslılar, Filistin'e destek gösterilerine devam ediyor

TANCA (AA) - Gazze sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan Filistinlilere destek için Fas'ın kuzeyindeki Tanca kentinde gösteri düzenlendi.

Filistin halkını destekleyen kurumlar tarafından düzenlenen eylemde, onlarca kişi ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının protesto etmek ve Gazze Şeridi'nde haftalardır düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" kapsamındaki faaliyetleri desteklemek için Tanca kentinde yeniden bir araya geldi.

"Kudüs, Filistin'in ebedi başkenti" temasıyla düzenlenen gösteride, Filistin bayrakları taşındı ve Filistin halkının kararlığını destekleyen sloganlar atıldı.

Göstericiler, ayrıca birkaç gün önce Gazze sınırında İsrail kurşunuyla şehit olan gönüllü hemşire Rezzan en-Neccar'ı da andı ve uluslararası topluma işgal güçlerinin Filistinliler aleyhinde işlediği tüm suçlar için yargılanması çağrısında bulundu.

Filistin Direnişine Destek Derneği Başkanı Faslı hukuk aktivisti Abdullah ez-Zayidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eylemi, "Son zamanlarda Faslıların vicdanında ivme kaybeden Filistin meselesinin, itibarının iadesi için atılan bir adım." şeklinde değerlendirdi.

Zayidi, Filistin davasının Faslıların vicdanında temel bir mesele olarak kalacağına işaret etti.

Tanca'da bir hafta önce düzenlenen gösteride, İsrail güçlerinin, Gazze sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne katılan Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edilmişti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 13'ü çocuk, 2'si sağlık görevlisi ve 2'si gazeteci olmak üzere 123 Filistinli'nin İsrail askerleri tarafından şehit edildiğini, 7 bin 451'i gerçek mermiyle olmak üzere, 13 bin 672 Filistinli'nin yaralandığını duyurmuştu.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Fas Filistin gösteri Tanca

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