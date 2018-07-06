ŞAFŞAVAN (AA) - Türkiye'nin de temsil edildiği "1. Dünya Aracı Şehirler Forumu" Fas'ın kuzeybatısındaki Şafşavan kentinde başladı.

Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA), Şafşavan Belediyesi, İçişleri Bakanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla düzenlenen foruma Türkiye, 12 katılımcıdan oluşan resmi bir heyetle katılıyor.

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, forumun açılışında yaptığı konuşmada, aracı şehirlerin, büyükşehirlerin elindeki araçlara ve ivmeye sahip olmasa da kalkınma dinamiklerinin temelini oluşturduğunu söyledi.

Dünyada şehirleşmenin giderek arttığına dikkati çeken Osmani, bu durumun, merkezi ve yerel yönetimler için bazı sorunlara yol açtığını ifade etti. Osmani, aracı şehirlerin dünya kentsel sisteminin üçte birini oluşturduğunu, 2030 yılına gelindiğinde bu oranın yüzde 50'ye çıkacağını belirtti.

Türkiye'yi temsilen etkinliğe katılan UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, söz konusu forumun, kendileri için "kurdukları hayalin gerçekleşmesi" demek olduğunu ve burada Türkiye'deki aracı şehirler tecrübesini ortaya koyacaklarını anlattı.

Dünya Aracı Şehirler Forumu Başkanı Muhammed es-Süfyani ise dünya genelinde 9 bin aracı şehirde dünya nüfusunun üçte birinin yaşadığını ve bu bölgelerdeki büyüme oranının büyükşehirlere kıyasla daha fazla olduğunu dile getirdi.

Farklı kıtalardan 42 ülkenin katılımıyla gerçekleşen ve aracı şehirlerin kalkındırılması için uluslararası bir deklarasyon yayımlanmasını hedefleyen forum cumartesi günü sona erecek.

