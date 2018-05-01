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Fas'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 20:27 | Son Güncelleme

Fas'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde maaşların artırılması talebiyle gösteri düzenlendi

RABAT (AA) - Fas'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde, kamuda ve özel sektörde çalışan işçilerin maaşlarının artırılması talebiyle gösteri düzenlendi.

Fas'ın başkenti Rabat'taki tarihi "Bab el-Hadd" bölgesinden başlayan ve parlamento binasına kadar uzanan gösteriye Demokratik İşçi Federasyonu, Fas İşçileri Genel Birliği, Demokratik İşçi Konfederasyonu, Genel Çalışma Birliği ve Genel İşçiler Birliğinin de aralarında bulunduğu sendikalara üye işçiler katıldı.

Gösteriye katılanlar, hükümetin 3 yıl süreyle maaşlara yıllık 100 dirhem (yaklaşık 10 dolar) artış yapılması yönündeki kararının, gıda maddelerinde fiyat artışının gölgesinde yetersiz olduğunu dile getirdi.

"Onurun için çabala ey işçi", "Ücretsiz eğitim" gibi sloganlar atan göstericiler, üzerinde "Alım gücüne dokunulmasına hayır" ve "Emekli ve yaşlıların yaşam şartlarının iyileştirilmesini istiyoruz" yazan dövizler taşıdı.

Gösteriye katılan yabancı işçiler de iş yasalarına saygı gösterilmesi ve kendilerine karşı ayrımcılık yapılmamasını talep etti.

- Hükümetten aile yardımı atağı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla yazılı açıklama yapan Fas Çalışma Bakanı Muhammed Yetim de hükümetin aile yardımının çocuk başına 100 dirhem artırılması uygulamasını başlatma kararı aldığını ve bunun kamuda ve belediyede çalışan 460 binden fazla memuru ilgilendirdiğini belirtti.

Yetim, hükümetin söz konusu yardımın özel sektörde çalışan işçilere yönelik de etkinleştirilmesi için çalışacağını aktardı.

Hükümetin, işçilerin durumunun iyileştirilmesi için çalışacağını ve önceliği en çok zarar gören kesime vereceğini vurgulayan Yetim, açıklamasında en çok temsil edilen sendikalar ile müteahhitlerin çoğunu bir araya getiren Müteahhitler Genel Birliğinin, farklı sosyal programlarda stratejik ortak olarak kalmaya devam edeceğini ifade etti.

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