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Fas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 04:52 | Son Güncelleme

Fas'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz, Rabat yönetiminin 15 Temmuz darbe girişiminde sergilediği "örnek" tavrı övdü.

Öz, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılı münasebetiyle Fas'ın başkenti Rabat'ta düzenlenen anma etkinliğinde konuştu.

Darbe girişiminde, Türk hükümetine desteğini ortaya koyan ilk ülkelerden biri olan Fas'ın örnek bir davranış sergilediğini ifade eden Öz, Rabat yönetiminin FETÖ'nün finanse ettiği okulları kapatma kararı aldığını aktardı.

FETÖ'nün 15 Temmuz 2016 gecesi ağır silahlar kullanarak yüzlerce masumu şehit ettiğini söyleyen Öz, şehit olanlar arasında Faslı Cevad Merrun'un da yer aldığını dile getirdi.

İki ülke arasındaki ticari ilişkilere de değinen Öz, son 10 yıl içinde karşılıklı ticaretin 10 kat artarak 3 milyar dolara yükseldiğini, Fas'ta 150 Türk şirketinin 1,2 milyar dolarlık yatırım hacmine sahip olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükelçi Ethem Barkan ÖZ Fas

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