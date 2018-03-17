Fas'ta 17. Uluslararası Animasyon Film Festivali başladı

MEKNES (AA) - Fas'ın Meknes kentinde "kadın" temalı 17. Uluslararası Animasyon Film Festivali başladı.

Festivalin organizatörlerinden Muhammed Buyud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivalin 21 Mart'a kadar devam edeceğini söyledi.

Buyud, bu festivalin, Fas halkına, animasyon alanında ismi öne çıkan uluslararası kadınları tanıtmak için bir fırsat olduğunu ifade etti.

Cezayir, Tunus, Lübnan, ABD, Fransa, Hollanda, Japonya, Kanada, Brezilya, Almanya ve Kamerun'un da temsil edildiği festival programında uzun metrajlı 6, kısa metrajlı 39 film sinemaseverlere sunulacak.

Etkinliğe, 2013 yılında Oscar Ödüllerinde En İyi Animasyon alanında ödüle layık görülen ABD'li yazar ve yönetmen Brenda Chapman ve Brezilyalı animasyon film yönetmeni Carlos Saldanha gibi önemli isimler de katılıyor.