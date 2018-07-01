Fas'ta 17. Uluslararası Mevazin Müzik Festivali sonra erdi

RABAT (AA) - Fas'ın başkenti Rabat'ta bu yıl 17'ncisi düzenlenen Mevazin Müzik Festivali sona erdi.

Festivalin son gecesinde Porto Rikolu şarkıcı Luis Fonsi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Ahlam sahne aldı. Fonsi ve Ahlam şarkılarıyla izleyicilerden büyük alkış topladı.

Festivale katılan sanatçılar ve takipçiler, 22 Haziran'da başlayan ve 9 gün süren etkinliklere katılımın önceki yıllara oranla daha az olduğunu ifade ediyor.

Bazı aktivistler ve sosyal medya kullanıcıları, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik şartlarda organizasyon için yapılan harcamaların "israf" olduğu gerekçesiyle festivalin boykot edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Fas'ın ünlü halk sanatçılarından Hacib de geçtiğimiz günlerde düzenlediği basın toplantısında "halkın festivali boykot ettiğinin görmezden gelinemeyeceğini" belirtmiş, ancak organizatörlerle olan sözleşmesinden dolayı kendisinin boykota katılamadığını açıklamıştı.

Uluslararası Mevazin Müzik Festivali, Afrika kıtasının en önemli müzik festivalleri arasında yer alıyor.

