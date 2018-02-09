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Fas'ta "24. Uluslararası Kazablanka Kitap Fuarı" başladı

GÜNCEL HABERLERİ | 09.02.2018 19:40 | Son Güncelleme

Fas'ta "24. Uluslararası Kazablanka Kitap Fuarı" başladı

KAZABLANKA (AA) - Fas'ın Kazablanka kentinde 54 ülkeden 709 yayınevinin katıldığı "24. Uluslararası Kazablanka Kitap Fuarı" başladı.

Resmi açılışı dün Kral 6. Muhammed'in kardeşi Prens Mevla Raşid tarafından basına kapalı şekilde gerçekleştirilen fuar, bugün kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Fuar organizasyonu Genel Müdürü Hasan el-Vezzani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fas'ın en büyük kültürel etkinliği olan Kazablanka Uluslararası Kitap Fuarı, Arap ve İslam dünyasında düzenlenen en büyük kitap fuarlarından biri. Geçen yıl 120 bin olan kitap sayısının bu yıl 150 bin civarında olması bekleniyor. Bunun yanı sıra fuar kapsamında 47'si çocuklar için olmak üzere 700 civarında da kültürel etkinlik gerçekleştirilecek." dedi.

Bu yıl Mısır'ın onur konuğu olduğu fuarda; imza günleri, söyleşi, konferans ve sergi gibi birçok kültürel etkinliğin gerçekleştirileceği kaydedildi.

Türkiye'yi temsilen fuara katılan Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Rabat Türk Kültür Merkezi, Türkiye'nin tanıtımının yapılacağı birçok faaliyete ev sahipliği yapacak. Geleneksel hüsnü hat sanatının tanıtılacağı stantta aynı zamanda Türkiye'den katılacak yazarlar adına imza günü ve çeşitli söyleşiler düzenlenecek.

Yüz binlerce ziyaretçiyi kabul etmesi beklenen 24. Uluslararası Kazablanka Kitap Fuarı, 18 Şubat’a kadar ziyaret edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
24. Uluslararası Kazablanka Kitap Fuarı Fas Yunus Emre Enstitüsü

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