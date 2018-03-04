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Fas'ta "4. Türk Üniversiteleri Buluşması"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.03.2018 04:26 | Son Güncelleme

Fas'ta "4. Türk Üniversiteleri Buluşması"

RABAT (AA) - Fas'ta "4. Türk Üniversiteleri Buluşması" etkinliği düzenlendi.

Kurtuba Yurt Dışında Eğitim Merkezinin Fes kentinde düzenlediği etkinliğe Türkiye'deki 12 üniversiteden temsilciler, Yunus Emre Kültür Merkezi görevlileri ile çok sayıda Faslı öğrenci katıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Türkiye'nin Rabat Büyükelçisi Ethem Barkan Öz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pratik alandaki açılımların Fas ve Türkiye arasındaki ilişkileri güçlendiren en önemli faktörlerden olduğunu söyledi.

Öz, Faslı öğrencilerin etkinliğe yoğun katılım sağlamaları ve Türkiye'deki üniversitelerde okumak istemelerinin, Türkiye'deki eğitimin kalitesini gösterdiğini vurguladı.

Türkiye'deki özel, devlet ve vakıf üniversitelerinde 2 binden fazla Faslı öğrenci eğitim görüyor.

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Fas Türk Üniversiteleri Buluşması

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