Fas'ta 5. Uluslararası Kudüs Konferansı

Fas Kralı 6. Muhammed, "Kudüs, yalnızca bir inancı, halkı ya da devleti ilgilendiren bir dava değil, iki halkı ve devleti ilgilendiren bir meseledir. Çözümü de tecrübe, etki, nüfuz ve tarafsızlığa dayanan gerçek bir siyasi irade ile koordineli kolektif bir çaba ve uluslararası gözetim gerektirir." değerlendirmesinde bulundu.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, Filistin halkının devredilemez haklarının kullanılmasına dair Birleşmiş Milletler (BM) Komitesi ve İslam İşbirliği Teşkilatınca başkent Rabat'ta düzenlenen ve perşembe gününe kadar devam edecek 5. Uluslararası Kudüs Konferansı'nın açılış konuşmasında, Kral Muhammed'in açıklamasını okudu.

Kral Muhammed açıklamasında, "Kudüs, Filistin halkına yönelik uygulanan evsiz bırakma, yerinden etme ve göç ettirme politikalarıyla mücadelede, kalkınmaya dayalı, toplumsal ve insani yönlere önem veren saha çalışmasına muhtaç." ifadesini kullandı.

"Kudüs'ün, anlaşmazlık yaşayan iki taraf arasında mevcut uluslararası referanslara dayanan doğrudan müzakereler aracılığıyla nihai durumunu belirleyecek gerçekçi ve insaflı bir siyasi çözüme ihtiyacı var" değerlendirmesini yapan Muhammed, uluslararası toplumun sorumluluğunun, barış sürecini canlandırarak siyasi çözüme ulaşmak için çalışmakta gizli olduğunu kaydetti.