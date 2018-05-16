Fas'ta ABD'nin Kudüs kararı protesto edildi

ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını kınayan Heysan, hiçbir kıymeti olmayan bu kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Washington yönetiminin izlediği bu siyasetle yangına körükle gittiğini vurguladı.

Milletvekili Abdulhak Heysan, gösteride yaptığı konuşmada, Fas halkının, Filistin topraklarındaki İsrail işgalini reddettiğini duyurma ve Filistin halkıyla dayanışma amacıyla bu gösteriyi düzenlediğine dikkati çekti.

Filistin İçin Fas Koalisyonu'nun çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, Filistin bayrakları ve "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek ifadeleri içeren pankartlar taşıyarak, "Normalleştirmeye hayır", "Kudüs emanet, normalleştirme ihanet" şeklinde sloganlar attı.

Başkent Rabat'ta Filistinlilerin "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek ve ABD'nin Kudüs kararına tepki için gösteri düzenlendi.

Fas Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çağrısıyla Kuneytıra kentinde toplanan yüzlerce kişi de Filistin halkının karşı karşıya kaldığı zulmü protesto ederek, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Gazzeli kadın ve çocukların fotoğraflarını taşıyan göstericiler, "Nerede insan hakları", "Kudüs, Filistin'in ebedi başkentidir", "Gazze, Gazze, izzetin sembolü" yazılı pankartlar açtı.

Kazablanka ve Vecde kentlerinde de "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek için toplanan göstericiler, ABD'nin Kudüs kararını kınadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası dün yapılan resmi törenle açılmıştı.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu pazartesi gününden bu yana 62 kişi şehit edildi.