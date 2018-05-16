HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Fas'ta ABD'nin Kudüs kararı protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 01:28 | Son Güncelleme

Başkent Rabat, Kazablanka, Kuneytıra ve Vecde kentlerinde ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması gösterilerle kınandı

Fas'ın çeşitli kentlerinde ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması protesto edildi.

Başkent Rabat'ta Filistinlilerin "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek ve ABD'nin Kudüs kararına tepki için gösteri düzenlendi.

Parlamento binası önünde toplanan göstericiler, İsrail güçlerinin Gazze'de savunmasız Filistinlilere yönelik işlediği katliama tepki gösterdi.

Filistin İçin Fas Koalisyonu'nun çağrısıyla bir araya gelen göstericiler, Filistin bayrakları ve "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek ifadeleri içeren pankartlar taşıyarak, "Normalleştirmeye hayır", "Kudüs emanet, normalleştirme ihanet" şeklinde sloganlar attı.

Milletvekili Abdulhak Heysan, gösteride yaptığı konuşmada, Fas halkının, Filistin topraklarındaki İsrail işgalini reddettiğini duyurma ve Filistin halkıyla dayanışma amacıyla bu gösteriyi düzenlediğine dikkati çekti.

ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını kınayan Heysan, hiçbir kıymeti olmayan bu kararın uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Washington yönetiminin izlediği bu siyasetle yangına körükle gittiğini vurguladı.

Fas Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çağrısıyla Kuneytıra kentinde toplanan yüzlerce kişi de Filistin halkının karşı karşıya kaldığı zulmü protesto ederek, İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Gazzeli kadın ve çocukların fotoğraflarını taşıyan göstericiler, "Nerede insan hakları", "Kudüs, Filistin'in ebedi başkentidir", "Gazze, Gazze, izzetin sembolü" yazılı pankartlar açtı.

Kazablanka ve Vecde kentlerinde de "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek için toplanan göstericiler, ABD'nin Kudüs kararını kınadı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdığını ve ülkesinin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamasından sonra yeni büyükelçilik binası dün yapılan resmi törenle açılmıştı.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu pazartesi gününden bu yana 62 kişi şehit edildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Abdulhak Heysan "Büyük Dönüş" yürüyüşü Fas Filistin

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

Reuters yayımladı! 24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi sonucu

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Emre Can, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetini reddetmiş

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

Suudi Arabistan'dan İsrail hamlesi! Dünyaya böyle duyurdular

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'e meydan okudu: Bizim de farklı karşılıklarımız olacaktır

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

İsrail Türkiye başkonsolosunun ülkeyi terk etmesini istedi!

TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi

TBMM'de 3 partiden İsrail'in katliamına karşı ortak bildiri! HDP imza vermedi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

İsrail'in Ankara Büyükelçisi Eitan Na'eh, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı ülkesine dönmesi istendi

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman ile görüştü

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımız Filistin konusunda duruşunu ortaya koydu

Başbakan Yıldırım: Cumhurbaşkanımız Filistin konusunda duruşunu ortaya koydu

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde karakola roketli saldırı: Yaralı askerler var!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Netanyahu'nun küstahlığına karşı Cumhurbaşkanı Erdoğan tane tane cevap verdi!

Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

Bursa'da AK Partili belediye meclis üyesi Fehmi Kulaber'e silahlı saldırı!

ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak

ABD'den sonra Guatemala da büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.