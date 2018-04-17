Fas’ta “Afrika Aslanı” askeri tatbikatı başladı

Fas'ta her yıl yapılan Afrika Aslanı tatbikatı bu sene de çok sayıda ülkenin silahlı güçlerinin katılımıyla başladı.

Fas Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamada, tatbikata Almanya, Kanada, İspanya, Fransa, İngiltere, Yunanistan, İtalya, Burkina Faso, Çad, Mısır, Mali, Moritanya, Senegal, Tunus ve ABD ordularının katıldığı belirtildi.

Açıklamada, tatbikat kapsamında kara ve hava eğitimi ile "radikal örgütlerle" mücadele eğitiminin yapılacağı kaydedildi.

Tatbikata, ABD Deniz Kuvvetlerine ait "USS Harry Truman uçak gemisi" ile 6. Muhammed Fırkateyni ve her iki ülkeye ait savaş uçaklarının katılacağı aktarıldı.

Her yıl düzenlenen ve kendi alanında Afrika'nın en büyüğü olarak nitelenen Afrika Aslanı askeri tatbikatının 29 Nisan’da tamamlanması bekleniyor.