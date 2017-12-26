Fas'ta Arapça'nın yanında ikinci resmi dil olan Amazig dilinin ülkedeki bir çok alanda entegre edilmesini sağlayacak yasa tasarısı Temsilciler Meclisi'nde görüşülüyor.
Adalet ve Kalkınma Partisi (PJD) Milletvekili Ahmed Sıdki, Temsilciler Meclisi'nde görüşülen "Amazig dili entegrasyon yasası"na ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Sıdki, "Yasa tasarısı Arapçanın yanında ikinci resmi dil olan Amazig dilinin kamusal ve toplumsal alanda kullanımına ilişkin düzenlemeleri içeriyor. Bu önemli konuda meclis olarak yasa tasarısına ilişkin müzakerelerde geç kalındığını düşünüyorum." dedi.
Ülkedeki pek çok Sivil Toplum Kuruluşunun (STK) yasa tasarısının içeriğinde değişiklikler yapılmasını istediğini hatırlatan Sıdki, "Eylül 2016'da hükümet, Amazig dilinin eğitim başta olmak üzere diğer alanlarda entegrasyonunu düzenleyecek yasa tasarısının hazırlanmasını onaylamıştı. Yasa tasarımız hazır fakat STK'ların talepleri de değerlendirilmeli." diye konuştu.
Fas anayasasına göre 2011 yılından bu yana Amazig dili Arapça'nın yanı sıra ülkenin ikinci resmi dili olarak kabul ediliyor.
Amazig dilinin resmi dil olarak kabul edilmesinin ardından, bu dilin başta eğitim olmak üzere kamusal ve toplumsal alanda entegre edilmesine ilişkin çalışmalar devam ediyor.
(AA)
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