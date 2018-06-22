Fas'ta Batı Sahra konulu forum

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, Cezayir’in olumlu bir katkısı olmadan Batı Sahra sorununun çözülemeyeceğini söyledi.

Parlamento ve Sivil Toplum ile İlişkilerden Sorumlu Delege Bakanlığı tarafından Marakeş’te düzenlenen "Batı Sahra Sivil İnisiyatifi Forumu"nun açılışında konuşan Halfi, "Batı Sahra sorununun çözümünde Fas ile Cezayir’in ilişkileri çok önemli. İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi halinde, Cezayir’in fiili katılımı ile Batı Sahra sorununa çözüm bulabiliriz." dedi.

Batı Sahra’da devam eden sorunun yapay çatışmalardan kaynaklandığını söyleyen Halfi, ülkesinin bu sorunu siyasi yollarla çözmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Çeşitli bakan ve akademisyenlerin yanı sıra birçok aktivist ile sivil toplum kuruluşu yetkilisinin katıldığı forum, üç gün boyunca devam edecek.

Forum, uluslararası kamuoyunda ve sivil kuruluşların düzenlediği toplantılarda Batı Sahra sorunu sivil aktörler tarafından savunulmasını güçlendirmeyi hedefliyor.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik hala devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991 yılında Birleşmiş Milletlerin arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

