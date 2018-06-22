HABER

Fas'ta Batı Sahra konulu forum

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 15:20 | Son Güncelleme

Fas'ta Batı Sahra konulu forum

Fas Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, Cezayir’in olumlu bir katkısı olmadan Batı Sahra sorununun çözülemeyeceğini söyledi.

Parlamento ve Sivil Toplum ile İlişkilerden Sorumlu Delege Bakanlığı tarafından Marakeş’te düzenlenen "Batı Sahra Sivil İnisiyatifi Forumu"nun açılışında konuşan Halfi, "Batı Sahra sorununun çözümünde Fas ile Cezayir’in ilişkileri çok önemli. İki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi halinde, Cezayir’in fiili katılımı ile Batı Sahra sorununa çözüm bulabiliriz." dedi.

Batı Sahra’da devam eden sorunun yapay çatışmalardan kaynaklandığını söyleyen Halfi, ülkesinin bu sorunu siyasi yollarla çözmeye kararlı olduğunu vurguladı.

Çeşitli bakan ve akademisyenlerin yanı sıra birçok aktivist ile sivil toplum kuruluşu yetkilisinin katıldığı forum, üç gün boyunca devam edecek.

Forum, uluslararası kamuoyunda ve sivil kuruluşların düzenlediği toplantılarda Batı Sahra sorunu sivil aktörler tarafından savunulmasını güçlendirmeyi hedefliyor.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975 yılında eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından, Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik hala devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991 yılında Birleşmiş Milletlerin arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

PARTNERBebek göründüBebek göründü
Tutuklular kelepçeyle oy kullandı Tutuklular kelepçeyle oy kullandı 
İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvedeİşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fas Batı Sahra sorunu Cezayir ve Fas

En Çok Okunan Haberler

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

Bedelli askerlikte hazırlıklar tamam! Bedelli yaşı ve fiyatında son dakika açıklama

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
RTÜK üyesi, TRT'nin adaylara ayırdığı süreyi açıkladı

RTÜK üyesi, TRT'nin adaylara ayırdığı süreyi açıkladı

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

İşte Cumhurbaşkanı adaylarının Google performansı! Muharrem İnce zirvede

Ankara'da etkili olan yağışlar için akılalmaz sözler

Ankara'da etkili olan yağışlar için akılalmaz sözler

Etyen Mahçupyan: oyumu Saadet Partisi ve Muharrem İnce'ye vereceğim!

Etyen Mahçupyan: oyumu Saadet Partisi ve Muharrem İnce'ye vereceğim!

TSK'nın operasyonunda son durum! Kandil'in girişinden ilk fotoğraf

TSK'nın operasyonunda son durum! Kandil'in girişinden ilk fotoğraf

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

Son dakika! Adalet Bakanı: Ezber bozacak delillere ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.