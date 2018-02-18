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Fas’ta "bölgesel kalkınma" gösterileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2018 20:38 | Son Güncelleme

Rabat’ta, Jerada kentinde "bölgesel kalkınma" talebiyle sokağa çıkan halkı desteklemek için gösteri düzenlendi

Fas'ın başkenti Rabat'ta, ülkenin kuzeydoğusunda yer alan Jerada kentinde "bölgesel kalkınma" talebiyle sokağa çıkan yerel halkı desteklemek için gösteri düzenlendi.

Farklı sendikaların çağrısıyla düzenlenen ve yüzlerce işçi ile aktivistin katıldığı gösteride, "Artık diyalog için masaya oturulmalı" yazılı pankartlar açıldı, hükümet toplumsal krizin çözümü için masaya davet edildi.

Jerada'da bulunan metruk kömür ocağından kömür çıkarmaya çalışırken iki kardeşin göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği 22 Aralık 2017'den bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösteriler düzenleniyor.

Azalan gösteriler, 1 Şubat'ta bir gencin daha kömür madeninde hayatını kaybetmesinin ardından tekrar başlamıştı.

Fas Kömür Ocakları Şirketinin 1998'de kapatılmasının ardından, bölgede yaşam koşullarının kötüleştiği ve gençlerin kömür ocaklarında güvenli olmayan şartlar altında çalışmak zorunda kaldığı belirtiliyor.

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