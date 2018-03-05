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Fas'ta "bölgesel kalkınma" gösterileri

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 04:20 | Son Güncelleme

Jerada kentinde yüzlerce kişi, kente bakanlık komitesi gönderilmesini talep etti

VECDE (AA) - Fas'ın kuzeydoğusunda yer alan Jerada kentinde yüzlerce kişi, halkın şikayetlerine kapsamlı çözümler bulmak üzere bir bakanlık komitesinin kente gönderilmesini istedi.

Düzenlenen gösteriye katılan yüzlerce Faslı, "mevcut durumun sorumlularının hesap vermesi" ve "halkı kömür madenlerinde rızık aramaktan kurtaracak alternatif ekonomik çözümler üretilmesi" yönünde sloganlar attı.

AA muhabirine açıklama yapan göstericilerden Mustafa Ed'anin, hükümetin aldığı kararların taleplerini karşılamadığını ve bu nedenle gösterilere devam edeceklerini belirtti.

Hükümetin olumlu kararlar alsa da bunların yeterli olmadığını, elektrik ve su faturaları sorunuyla ilgili çözüm getirmediğini ifade eden Ed'anin göstericilerin, mevcut sorunlara çözüm bulmak üzere bir bakanlık komitesinin kenti ziyaret etmesini istediğini söyledi.

Jerada'da bulunan metruk kömür ocağından kömür çıkarmaya çalışan 2 kardeşin göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği 22 Aralık 2017'den bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösteriler düzenleniyor.

Azalan gösteriler, 1 Şubat'ta bir gencin daha kömür madeninde hayatını kaybetmesinin ardından tekrar başlamıştı.

Başbakan Sadeddin el-Osmani, 10 Şubat'ta, tarımda kullanılmak üzere 3 bin hektarlık bir arazinin tahsis edildiğini ve gençlere iş imkanı sağlayacak Jerada Sanayi Bölgesi'nde çalışmaların başladığını duyurmuştu.

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