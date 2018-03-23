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Fas'ta bölgesel kalkınma talebiyle düzenlenen gösteriler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 03:26 | Son Güncelleme

Jerada'da toplumsal adalet talebiyle yapılan gösteriye polis müdahale etti

VECDE (AA) - Fas'ın kuzeydoğusundaki Jerada kentinde, toplumsal adalet, istihdam, yaşam şartlarının iyileştirilmesi ve gözaltındaki aktivistlerin serbest bırakılması talebiyle yürüyüş düzenlendi.

Kent sakinlerinin meşru ve adil taleplerinin karşılanması yönünde slogan atan göstericilere polis müdahale etti.

Göstericilerden Said Aşur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin "kapatılan kömür madenlerine alternatif iş olanağı sağlama, elektrik ve su faturaları sorununu çözme ve kentin içinde bulunduğu durumdan sorumlu yetkililerin hesap vermesi" gibi talepleri yerine getirmemesi nedeniyle gösterilerin devam ettiğini söyledi.

Fas yönetimi, 1998'de Jerada'da bazı kömür ocaklarını kapatmıştı.

- Ne olmuştu?

Fas'ın kuzeydoğusunda yer alan Jerada kentinde, metruk bir kömür ocağında çalışan 2 kardeşin göçük altında kalarak yaşamını yitirdiği 22 Aralık 2017'den bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösteriler düzenleniyor.

Kısa süreliğine duraklayan gösteriler, 1 Şubat'ta bir gencin daha kömür madeninde hayatını kaybetmesinin ardından tekrar başlamıştı.

Fas İçişleri Bakanlığı, geçen hafta Jerada ve çevresinde düzenlenen gösterilerin kanuna aykırı olduğu gerekçesi ile yasaklandığını duyurmasına rağmen gösteriler devam ediyor.

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