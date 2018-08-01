Fas'ta boykot edilen Fransız şirketinden yeni kampanya

RABAT (AA) - Fas'ta üç aydan uzun süredir boykot edilen gıda şirketleri arasında yer alan Fransız Santral Danone'nin ülkedeki imajını düzeltmek için yeni bir kampanya başlattığı bildirildi.

Santral Danone'den yapılan açıklamada, şirketin ürettiği ve sattığı ürünlerde yeni fiyatların belirlenmesine müşterileri de dahil edeceği belirtildi.

Şirketin düzenlediği "İletişim kuruyoruz ve devam ediyoruz" isimli kampanyanın tüketiciyle doğrudan iletişimi ve bir dizi faaliyeti içerdiği aktarıldı.

Fas Siyaset Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Muhammed Misbah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şirketin attığı adımın boykot kampanyasının başarısının göstergesi olduğunu söyledi.

- Fas tarihinin en büyük boykot eylemi

Fas'ta bazı gıda ve akaryakıt şirketlerine yönelik 20 Nisan'da sosyal medya üzerinden çağrılarla başlatılan boykota halk geniş katılım gösteriyor.

Şirketlerin ürünlerini yüksek fiyatlarla sattıkları gerekçesiyle başlatılan boykota bazı siyasiler, sanatçılar ve aydınlar da destek veriyor.

Tarım, Balıkçılık, Kırsal Kalkınma, Su ve Orman Bakanı Aziz Ahnuş'a ait akaryakıt şirketi Afriqua, Fas Müteahhitler Birliği Başkanı Meryem Bin Salih’in sahip olduğu ve ülkenin önde gelen su markalarından olan Sidi Ali ve Fransız menşeli Santral Danone boykot edilen şirketlerin arasında yer alıyor.

