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Fas’ta "boykot"un sorumlusu hükümet

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 16:35 | Son Güncelleme

Fas’ta "boykot"un sorumlusu hükümet

Fas’ın ana muhalefet partisi Asalet ve Çağdaşlık Partisi (PAM) Başkanı Hekim Bin Şimaş, ülkenin çeşitli bölgelerinde düzenlenen gösterilerden ve bazı firmaların ürünlerine yönelik ülke genelinde uygulanan boykottan hükümeti sorumlu tuttu.

PAM Başkanı Şimaş tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, “Toplumun çeşitli sınıflarından katılımın sağlandığı ve yönetimin protesto edildiği gösterilerle birlikte ülke genelinde bir takım ürünlere yönelik uygulanan boykot hükümetin toplumun nabzını tutamadığının delilidir." dedi.

Halkın uyguladığı boykota yönelik hükümetin anlaşılmaz bir tavır sergilediğini belirten Şimaş, toplumun beklentisi doğrultusunda hükümetin harekete geçmesini ve halka tatmin edici cevaplar vermesini talep etti.

Açıklamasında, toplumsal barışın sağlanamaması durumunda, ekonomik ve sosyal adaletsizliğin artacağını vurgulayan Şimaş, “Hükümeti, bölgesel kalkınma talebi ile gösteri yapan halka verdiği sözleri yerine getirmeye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Tarım, Balıkçılık, Kırsal Kalkınma, Su ve Orman Bakanı Aziz Ahnuş’a ait akaryakıt şirketi "Afriquia", Fas İşverenler Federasyonu eski Başkanı Meryem Bin Salih’in sahip olduğu ve ülkenin önde gelen su markalarından "Sidi Ali" ve Fransız menşeli "Santral Danone" boykot edilen şirketler arasında yer alıyor.

Bu firmalara ait ürünlerin normal fiyatlarının üstünde satıldığı gerekçesiyle 20 Nisanda bazı aktivistler tarafından sosyal medya üzerinden yapılan çağrılarla başlatılan boykot hareketi ulusal çapta devam ediyor.

Öte yandan, Jerada'da metruk bir kömür ocağında çalışan iki kardeşin göçük altında kalarak hayatını kaybettiği 22 Aralık 2017'den bu yana "bölgenin kalkındırılması" talebiyle gösterilerin devam ettiği kaydedildi.

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Fas Fas'ta boykot hareketi Fas'ta bölgesel kalkınma talepli gösteriler

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