Fas'ın başkenti Rabat'ta, Filistinlilerin "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek için gösteri düzenlendi.

Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu ve Filistin Davasını Destekleme Derneği'nin çağrısı üzerine Bab el-Had Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, Fas parlamentosuna yürüdü.

Parlamento önünde toplanan binlerce gösterici, Filistin bayrakları ve "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek ifadeleri içeren pankartlar taşıyarak İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Gösteriye katılan Filistin'in Rabat Büyükelçisi Cemal eş-Şubki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fas halkı, tüm gücü ile Kudüs'e ve Filistin'e destek vererek, İsrail ve ABD’nin işgaline karşı Filistin halkının yanında yer aldı. ABD yarın Filistin toprağının bir kısmını işgal ederek büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacak. Fas halkı ABD’nin bu saldırgan politikalarına karşı Filistinlilerin kararlı duruşlarının yer almaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"Normalleşmeye Karşı Fas Gözlemevi” Genel Sekreteri Aziz Henavi de ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararına tepki göstererek, "Bu karar, Arap ve İslam dünyasını tekrar canlandırarak Filistin davasına destek için sokaklara döktü. Fas halkı, Filistin ile dayanışma içinde, sadece Filistin’in değil aynı zamanda Fas'ın da düşmanı olan siyonist İsrail'e karşı mücadele ediyor." dedi.