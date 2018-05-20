KAZABLANKA (AA) - Fas'ın en büyük kenti Kazablanka'da "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek için gösteri düzenlendi.

Faslı sivil toplum kuruluşlarının (STK) çağrısı üzerine kentin merkezinde yer alan Zafer Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etti.

Filistin bayrakları ile "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek veren mesajların yazılı olduğu pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Gösteriye katılan Islah ve Tevhid Hareketi Lideri Abdurrahim Şeyhi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin'e destek için geçen hafta başkent Rabat'ta düzenlediğimiz gösterinin bir devamı olarak bu hafta da Kazablanka'da bir araya geldik. Fas halkı, ABD'nin ve işgalci İsrail'in Filistin'de yaptıkları zulmü protesto ediyor ve daha önce olduğu gibi bugün de ABD ve İsrail'i şiddetle kınıyor." dedi.

Şeyhi, "Büyük Dönüş Yürüyüşü ve ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması sürecinde Fas halkı, düzenledikleri onlarca gösteriyle Filistinli kardeşlerinin yanında ve onlarla dayanışma içinde olduğunu göstermiştir." diye konuştu.