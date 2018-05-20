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Fas'ta "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 18:11 | Son Güncelleme

Fas'ta "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek gösterisi

KAZABLANKA (AA) - Fas'ın en büyük kenti Kazablanka'da "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek için gösteri düzenlendi.

Faslı sivil toplum kuruluşlarının (STK) çağrısı üzerine kentin merkezinde yer alan Zafer Meydanı'nda toplanan binlerce gösterici, ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını protesto etti.

Filistin bayrakları ile "Büyük Dönüş Yürüyüşü"ne destek veren mesajların yazılı olduğu pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı.

Gösteriye katılan Islah ve Tevhid Hareketi Lideri Abdurrahim Şeyhi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin'e destek için geçen hafta başkent Rabat'ta düzenlediğimiz gösterinin bir devamı olarak bu hafta da Kazablanka'da bir araya geldik. Fas halkı, ABD'nin ve işgalci İsrail'in Filistin'de yaptıkları zulmü protesto ediyor ve daha önce olduğu gibi bugün de ABD ve İsrail'i şiddetle kınıyor." dedi.

Şeyhi, "Büyük Dönüş Yürüyüşü ve ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması sürecinde Fas halkı, düzenledikleri onlarca gösteriyle Filistinli kardeşlerinin yanında ve onlarla dayanışma içinde olduğunu göstermiştir." diye konuştu.

Gösterileri organize eden STK'lardan "Normalleşmeye Karşı Fas Gözlemevi" Genel Sekreteri Aziz Henavi de "Fas halkı, ABD yönetiminin Filistin'deki yasa dışı girişimlerini kınadığını ve bu girişimlere karşı olduğunu en güçlü şekilde ifade etmek için gösteri düzenliyor. Kudüs, Filistin'in ebedi başkentidir, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kabul etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Filistinlilerin 60'ın üzerinde şehit verdiği hatırlatan Henavi, yapılan gösterilerin barışçıl olmasına rağmen İsrail'in acımasızca insanları katlettiğini vurguladı.

"Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında 30 Mart Cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adını verdikleri barışçıl gösteriler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

İsrail askerleri, Gazze sınırında 14 Mayıs Pazartesi gününden bu yana düzenlenen gösterilerde 60'ı aşkın Filistinliyi şehit etti, yüzlercesi gerçek mermiyle olmak üzere binlerce Filistinliyi yaraladı.

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