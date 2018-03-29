Aile, Dayanışma, Eşitlik ve Sosyal Kalkınma Bakanı Besime el-Hakkavi, internette yayımlanan bir genç kıza yönelik cinsel taciz girişimi videosunu "aşağılayıcı" olarak nitelendirdi.

4. Faslı Kadınlar Mükemmeliyet Ödülü töreninde konuşan Hakkavi, internette dolaşan cinsel taciz görüntülerine değindi. Hakkavi, "Ne yazık ki her gün kadına karşı şiddet ve taciz olaylarıyla karşılaşıyoruz. Bunların sonuncusu dün bir kız öğrenciye yönelik 'aşağılayıcı' cinsel taciz girişimi oldu." dedi.

AA muhabirine konuşan Sosyolog Ali eş-Şabani ise kamuya açık yerlerde cinsel taciz olaylarının toplumda yaygınlık kazanmaya başladığını söyledi.

Sokakta genç kızlara cinsel tacizde bulunma olaylarının tekrarlanmasının toplumsal barışı tehdit ettiğini belirten Şabani, bu suçların failleriyle mücadele için gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması çağrısında bulundu.

Dün internette, Er-Rehamne kentinde bir gencin 17 yaşındaki bir kıza tacizde bulunmaya çalışmasının görüntüleri yayımlanmış, Rehamne'deki yetkili makamlar ise daha sonra taciz şüphelisinin yakalandığını duyurmuştu.

Sosyal paylaşım sitelerinde açılan hashtaglar ile söz konusu olaya tepki gösterilmişti.