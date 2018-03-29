HABER

Fas'ta DEAŞ operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 16:27 | Son Güncelleme

Fas'ta DEAŞ operasyonu

Fas'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 kişinin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, istihbarat birimine bağlı olarak çalışan terörle mücadele ekiplerince Tanca ve Vadi Zem kentlerinde düzenlenen operasyonlarda, DEAŞ'a ait terör hücresinde faaliyet gösteren 8 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

Yaşları 21 ile 31 arasında değişen söz konusu şüphelilerin, ülke genelinde istikrarı hedef alan terör eylemi hazırlığında oldukları kaydedildi.

Açıklamada ayrıca polis sorgusu devam eden şüphelilerin, ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edileceği aktarıldı.

Fas'ın Tanca kentinde terörle mücadele ekiplerince DEAŞ'a yönelik geçen ay düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalanmıştı.

Diyarbakır'da saldırı!Diyarbakır'da saldırı!
Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!Rus-ABD çatışmasının eşiğinden dönüldü!
Almanya'yı PKK korkusu sardı! Saldırabilirler!Almanya'yı PKK korkusu sardı! Saldırabilirler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
DEAŞ Fas Tanca Vadi Zem

En Çok Okunan Haberler

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

İntihar girişiminde bulunan Caner Toygar'ın hastaneden ilk görüntüsü! Caner Toygar neden intihar etti?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'ya hapis cezası!

FETÖ'cü savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'ya hapis cezası!

Eski başyaverin evinde bulundu! Erdoğan'ın etrafındakileri fişlemiş

Eski başyaverin evinde bulundu! Erdoğan'ın etrafındakileri fişlemiş

İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!

İlber Ortaylı'dan Ankara çıkışı: Soysuz bir kent değil!

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı

Türkiye'nin konuştuğu cinayette karar çıktı

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Çiftlik Bank sahibi Mehmet Aydın'ın yurt dışına kaçış anı ortaya çıktı

Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı

Onur Özbizerdik hakkında yakalama kararı çıkarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.