Fas'ta DEAŞ operasyonu

Fas'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda 8 kişinin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, istihbarat birimine bağlı olarak çalışan terörle mücadele ekiplerince Tanca ve Vadi Zem kentlerinde düzenlenen operasyonlarda, DEAŞ'a ait terör hücresinde faaliyet gösteren 8 şüphelinin yakalandığı duyuruldu.

Yaşları 21 ile 31 arasında değişen söz konusu şüphelilerin, ülke genelinde istikrarı hedef alan terör eylemi hazırlığında oldukları kaydedildi.

Açıklamada ayrıca polis sorgusu devam eden şüphelilerin, ifadelerinin alınmasının ardından mahkemeye sevk edileceği aktarıldı.

Fas'ın Tanca kentinde terörle mücadele ekiplerince DEAŞ'a yönelik geçen ay düzenlenen operasyonda 6 kişi yakalanmıştı.