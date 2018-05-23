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Fas’ta din adamlarından mahkumlara rehabilitasyon programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2018 18:31 | Son Güncelleme

Fas’ta din adamlarından mahkumlara rehabilitasyon programı

Fas’ta, cezaevlerinde yaşanan şiddet ve aşırılıkla mücadele için mahkumlara yönelik dini rehabilitasyon programı başlatıldı.

Rehabilitasyon programı, Fas Cezaevleri Genel Müdürü Muhammed Salih et-Tamik ve Muhammediye Alimler Derneği Genel Sekreteri Ahmed Abadi’nin katılımıyla başkent Rabat yakınındaki Tiflet Cezaevinde düzenlenen törenle başlatıldı.

Törende konuşan Tamik, "Din adamları ile beraber sürdüreceğimiz bu programın amacı, aşırılık ve terör suçlarından cezaevinde kalan mahkumların rehabilite edilerek, şiddetten uzaklaştırılması ve topluma kazandırılması." dedi.

Tamik, programın, cezaevlerinde çok olumlu sonuçları olacağına inandıklarını vurgulayarak, mahkumların bilgilendirilmesine yönelik programda kültürel ve ahlaki içerikli konuların işleneceğini kaydetti.

Programa katılan din adamları, program süresince mahkumlar için birlikte yaşamın önemi, nefret ve ayrılıkçı düşüncelerden uzak durma, toplumsal ilişkide insani değerlerin merkeze alınması, toplumda istikrarın sağlanması gibi konuları ele alacak.

Cezaevleri Genel Müdürlüğü ve Muhammediye Alimler Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen program, terör ve aşırılık suçlarından cezaevinde bulunan 300 mahkuma yönelik, dört farklı cezaevinde 6 ay boyunca devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Fas rehabilitasyon mahkum

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