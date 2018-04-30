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Fas'ta düzenlenen tarım fuarına yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 04:45 | Son Güncelleme

Afrika Kıtası'nın en büyük tarım fuarı SIAM kapsamında 500'ü aşkın ortaklık anlaşması kabul edildi

MEKNES (AA) - Fas'ta düzenlenen Afrika Kıtası'nın en büyük tarım fuarı olma özelliğine sahip 13. Uluslararası Tarım Fuarı (SIAM) kapsamında 500'ü aşkın ortaklık anlaşması imzalandı.

Meknes kentinde 24 Nisan'da kapılarını ziyaretçilere açan SIAM Fuarı sona erdi.

Aralarında Türkiye'nin de olduğu 70 ülkeden bin 700'ü aşkın katılımcının yer aldığı fuarda, tarım sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalar arasında 500'ü aşkın ortaklık anlaşması imzalandı.

Türkiye'nin de tarım aletleri, gübre, tohum ve böcek ilaçları gibi ürünlerle tanıtıldığı fuarı bu yıl 1,5 milyon kişi ziyaret etti.

SIAM Fuarı, Fas Tarım Bakanlığınca 2006'dan bu yana her yıl düzenleniyor.

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